五選區5老將拚連任 新人爭勝

國民黨年輕選將李佳蓉政治幕僚出身，憑藉清新形象及親和力，有機會替國民黨贏回第五選區的議員席次。（洪榮志攝）

台南市第五選區議員應選5席，現任民進黨4席、無黨籍1席，5人全都力拚連任，各個實力不弱，但因國民黨年輕女將李佳蓉返鄉參選，加上本屆「落選頭」前新市區大營里長廖俊道捲土重來，呈現「人人有希望、個個沒把握」的緊繃局勢。

市議員五選區涵蓋善化、新化、新市、安定、山上等5個行政區，現任5名議員，分別為民進黨籍林志展、李偉智、陳碧玉、余柷青，以及因本屆正副議長選舉跑票被國民黨開除黨籍的李文俊。其中，民進黨本屆提名4席全壘打，國民黨提2中1，選民結構明顯偏綠營。

下屆選舉5名現任議員都爭取連任，其中，「三連霸」的副議長林志展深耕大票倉善化區多年，基層實力雄厚；李偉智父親為前新化鎮長姚溪海，民國107年他首度參選市議員即拿下此區第二高票，111年更連莊成功，順利延續父親的政治香火。

陳碧玉的丈夫為前市議員、前新市鄉長林慶鎮，107年她接棒參選就不靠婦女保障名額勝出，111年又順利連任，經營扎實；余柷青的丈夫為前市議員林志聰，本屆她接棒參選，不僅勇奪此區女性第一高票，得票數還比107年林志聰的票數高。

至於李文俊雖被國民黨開除黨籍，但他曾任2屆市議員及善化鎮長，加上本屆選舉又拿下第一高票，選情仍被看好。

此區最有實力挑戰老將的新人中，國民黨年輕選將李佳蓉政治幕僚出身，擔任永康區議員林燕祝助理長達7年，此次在前市議員林全忠等藍營地方大老支持下返回新化家鄉參選，憑藉清新形象及親和力，有機會替國民黨重新贏回席次。本屆「落選頭」廖俊道僅差1744票當選，此次捲土重來，實力不容小覷。