五部動畫想像力爆表《聖誕五告讚！》 幸福感熱賣全球50國

《聖誕五告讚！》中的「第一讚：聖誕老人的破冰之旅」。（圖／海鵬提供）

記者許瑞麟報導／動畫電影《聖誕五告讚！》是由五位來自不同國家的繪本作者及女性動畫導演合作，每個故事風格鮮明，融合了水彩畫、日本捲軸畫、木刻版畫及紙雕等藝術，全片幾乎沒有對白，僅以精彩畫面說故事，頌揚人類與動物之間的友誼。

最可愛的是，該片還另邀俄羅斯導演娜塔莉亞車爾尼雪娃（Natalia Chernysheva）設計多段插曲，將五個故事串連起來。她讓三片雪花穿上溜冰鞋，在夜空中與星星一起跳芭蕾，營造出奇妙的聖誕世界，幸福感與想像力爆表，不僅獲選法國安錫等10多個國際動畫影展，更熱賣全球超過50多個國家版權。

本片由德、法兩國聯合製作，全片充滿手繪風格，匯集了五個風格各異的動畫故事。「第一讚：聖誕老人的破冰之旅」讓鸛鳥和狐狸聯手拯救了聖誕老人浮冰上的家；「第二讚：小雞人生第一個聖誕」描述一隻勇敢的小雞，在她的誕生後第一個聖誕節，勇敢地對抗一群烏鴉。

「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」小女孩意外結識動物新朋友。（圖／海鵬提供）

「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」讓小女孩找到了冬天裡的最後一棵聖誕樹，並意外結識了動物新朋友；「第四讚：拯救狸貓的聖誕驚喜」描述神秘的狸貓幫助了兩個被困在暴風雪中的迷路男孩回家；「第五讚：動物們的狂歡時節」讓森林裡的動物們聚集一起，共賞魔幻的北極光奇觀。

值得一提的是，《聖誕五告讚！》還邀請了奧斯卡動畫《酷瓜人生》藝術總監西希米拉佐（Cécile Milazzo）以及法國知名配樂家巴勃羅皮科（Pablo Pico）參與製作。片中兒童嬉戲聲與自然聲交響，搭配大提琴、弦樂五重奏、長笛、單簧管、手風琴、曼陀林、豎琴與打擊樂器等協奏展現，充滿歡樂童趣的想像。

而當英法混血歌手艾馬布勞頓（Emma Broughton）獻唱歌曲〈夜空中星光閃耀〉，洋溢在充滿靜謐與冥想的大自然場景中，更是教人流連難忘。《聖誕五告讚！》將於12月19日在台上映。

「第四讚：拯救狸貓的聖誕驚喜」描述狸貓幫助了兩個迷路男孩回家。（圖／海鵬提供）

