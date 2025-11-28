五金家具商獨家技術助攻 撕下快時尚的污染標籤

台北市 / 綜合報導

「快時尚」席捲全球，背後卻是每年數以萬噸的紡織廢料危機。這些本該進到焚化爐的邊角料與庫存舊衣，在老牌五金家具公司的手中竟然有了驚人重生。他們從傳統道具製作轉型，瞄準ESG浪潮，獨家研發「再生布纖板」技術，將30公斤重的廢布，透過高溫熱壓升級為防水、防火的纖維板材。這不僅僅是回收，更是一場將「垃圾變黃金」的循環經濟革命，現在就帶您一探這場台灣傳統產業的綠色逆襲。

說到板材，有石頭木頭、塑膠仿木紋的，但衣服製成的板材你看過嗎，時尚浪潮席捲而來，留下的是每年數以萬噸的廢棄紡織品，工作人員處理的是成衣廠的邊角料，是品牌來不及銷售的庫存，原本通通都要進入焚化爐，如今來到這裡旅程才正要開始。

廣告 廣告

分揀完成的廢布即將迎來二次生命，未來的成品要長什麼樣在這一站是關鍵，板材主打防水防火不再額外添加染料，保留布料原本的顏色與特性，眼前這些120乘240公分的板材，全部衣服纖維製成，光是一塊板就能夠解決30公斤的廢棄布料，從室內裝潢的層架彎曲的桌椅，完全客製化。

1980年起家的他們專做時裝展示道具，隨著快時尚迅速崛起也帶動產業起飛，卻在疫情時跌落谷底，加上客戶多數是歐美國家永續的高標準，讓他們重新思考產業未來出路，循環再利用的同時也想兼顧商品故事性，在摸索了四五年後，選擇全心投入纖維板材的研發做出差異。

塑膠造粒的機器，甚至他們研究布料融合塑膠的造粒方式，融合著布的顏色質地，太陽眼鏡的鏡框檯燈的燈罩，衣服的衣架通通都可以用布纖維做，2分鐘4支衣架簡單修整吹乾封裝，而這些衣架也通通，回到百貨專櫃，挑戰是你要讓客戶買單，因為成本其實很高，運送物料拆解這些都是成本，廢布重生的技術仍然需要品牌的勇氣，社會的認同也唯有運用在生活中，廢衣變綠金的挑戰這場綠色革命才算真正落地。

原始連結







更多華視新聞報導

點名中國品牌Shein 法通過法案限制超快時尚發展

法國開全球第一槍！ 對中國快時尚電商課徵環境稅

漢堡吃到「咬不爛標籤」 麥當勞道歉：操作不慎

