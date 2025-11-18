五金行、藥妝店「半夜也能送」超市24小時擴增

全聯小時達「24hr全天候外送」神救援！六都再增5間服務門市。（圖／業者提供）

夜貓族的消費需求帶動了深夜外送商機的蓬勃發展，連鎖賣場與量販店紛紛加入戰局，擴增24小時營業的門市數量。全聯將24小時營業的門市增加至9間，家樂福也有9間門市提供全天候外送服務，另有133間提供部分時段夜間外送。根據統計，深夜外送訂單已佔整體訂單的3成，消費者主要訂購飲料、乳製品、麵製品及零食餅乾等可快速食用或簡易烹調的商品，甚至連五金材料也能在深夜送達。

隨著消費者生活型態的改變，深夜外送需求明顯增加。外送員表示，許多消費者因為懶得出門購物而選擇外送服務。全聯專門安排兩名員工負責大夜班的外送業務，以滿足消費者在深夜時段的購物需求。外送員們普遍感受到夜間訂單量的上升趨勢，其中一位外送員提到，半夜仍會有穩定的訂單量。另一位外送員也觀察到訂單量確實有所增加，他認為這可能是因為大家更喜歡在家中自行烹調食物。

除了連鎖超市，外送平台也積極拓展深夜服務。UberEats除了與賣場合作外，還推出了自己的「優市」服務，提供24小時不打烊的購物體驗。Foodpanda則與小北百貨合作，擴大了消費者在深夜時段能夠購買的商品種類，從食品到五金材料，選擇更加多元化。

不少賣場、業者也和外送平台合作，推出24小時不打烊的外送服務。（圖／TVBS）

行銷專家王福闓分析，雖然消費者在晚上也可以透過便利商店購物，但如果有人可以直接將商品送到家，消費者的需求就能立即獲得滿足。他進一步表示，儘管延長營業時間必然會增加成本，但業者會選擇營業額及需求量相對較高的店家提供這類服務。

隨著現代人生活節奏的改變，夜貓族的消費習慣成為各大業者競相爭奪的市場。不論是連鎖超市、量販店還是外送平台，都積極投入這場深夜商機的競爭，為消費者提供更便利的購物體驗，讓人們無論何時有需求，都能輕鬆獲得想要的商品。

