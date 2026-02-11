五院茶敘有望解決朝野僵局？ 賴清德喊不設主題盼化分歧為團結

總統賴清德規劃於春節期間邀請五院院長茶敘，立法院長韓國瑜已表態將參加。（圖／黃耀徵攝）

總統賴清德今（11）日表示，春節期間將舉行「五院茶敘」，此次不設特定主題或任務，「主要就是茶敘」。他強調，希望在過年氣氛下，以「見面三分情」為基礎，化誤解為理解、化分歧為團結。

自2024年總統暨立委選舉後，台灣形成三黨不過半的新政治格局，國會無單一政黨取得過半席次。第11屆立法院開議以來，藍白兩黨在立法審議過程中，逐步確立並強化合作態勢，朝野對立隨之升溫，《財劃法》、《憲訴法》等法案審議期間衝突不斷，僵局持續延燒。近期行政院提出總額1.25兆元、全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的國防特別預算，再度成為朝野攻防焦點。知情人士指出，賴清德此前為化解僵局，曾多次尋求對話空間，包括去年規劃五院茶敘及國安簡報，但均因在野陣營拒出席而未能成行。

此次五院茶敘，立法院長韓國瑜已宣布將出席。賴清德表示，春節期間邀請五院院長到總統府茶敘，「主要就是茶敘」。他提到，上次邀請韓國瑜院長時，對方表示需獲得各黨授權，因此這次不會特別強調任務或議題設定。

賴清德強調，「見面三分情」，過年期間彼此存好心、說好話。韓國瑜對外提到，希望在「化」字的基礎上，大事化小、小事化無，他認為「也不錯」。賴清德表示，也許在茶敘後，能化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，「大家一起來努力」。他指出，先不談話題是什麼，就是聊天、茶敘，發展到什麼程度就自然發展，相信大家都有為國家的信念。

