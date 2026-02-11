五院院長茶敘年後登場！賴清德引韓國瑜「化」字訣：盼化分歧為團結

總統賴清德引用立法院長韓國瑜「化」字訣，盼年後五院院長茶敘能「化分歧為團結」。（圖／鄒保祥攝）

總統府9日晚間證實，總統賴清德將邀請五院院長齊聚總統府茶敘，期盼農曆年節過後合適時機順利舉行。總統賴清德今天（11日）說明，上次邀請立法院長韓國瑜的時候多所為難，「我想見面三分情，過年期間大家彼此存好心、說好話」。賴強調，他有看到韓國瑜說要用「化」字訣，也希望茶會後能達到「化誤解為理解」、「化分歧為團結」、「化個人小利為國家大利」、「化干戈為玉帛」。

總統賴清德今天上午舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，再次向國人說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，並於會後開放媒體提問。媒體好奇，賴清德將邀請五院院長茶敘，會當面跟韓院長溝通國防預算及總預算嗎？期待如何改善朝野僵局？

廣告 廣告

賴清德透露，春節邀請五院院長來總統府茶敘，「主要就是茶敘啦」，因為上次邀請立法院長韓國瑜的時候多所為難，也希望能夠得到各黨的授權，大概不會特別去強調什麼樣的任務，「我想見面三分情，過年期間大家彼此存好心、說好話，為國家多做一些好事情。」

賴清德提到，他也看到韓國瑜對外講，希望用一個「化」字，所謂大事化小，小事化無，還要逢凶化吉，「這個基礎上也不錯，也許我們在茶會之後，能不能達到一個叫做『化誤解為理解』，然後『化分歧為團結』、『化個人小利為國家大利』、『化干戈為玉帛』，我們大家一起來努力吧！」

賴清德認為，先不談這個要談話的內容跟這個話題是什麼，「就是聊天啊，就是茶敘嘛！」然後能夠茶敘到什麼程度，就自然發展，相信大家為國家的信念應該都有。



回到原文

更多鏡報報導

呼籲朝野自助人助！賴清德請託：新會期將國防、總預算當「最最最優先法案」

藍白死擋1.25兆軍購 賴清德示警：台灣恐跌出優先名單、延宕武器交付

點破國軍「齊頭式調薪」缺點 顧立雄：持續合理調整待遇照顧官兵

找未成年「台灣甜心」上摩鐵滾床！高雄男付8千完事 下場慘了