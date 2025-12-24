五體不滿足翻版！他下身殘障「同時交往30女」，積極當藝人還娶妻。圖／翻自IG+kouen-dx.com

日本一名藝人「神威龍牙」跟別人相較之下，非常特別，他的下半身天生殘疾，幾乎是沒有下半身的狀態，但「神威龍牙」炫耀，自己全盛時期曾同時交往30多名女生。「神威龍牙」說，雖然他曾被人歧視，被前女友娘家人「退貨」，但他仍越挫越勇，最後仍達成娶妻的人生目標。

據《日刊SPA》報導，現年44歲的「神威龍牙」是天生殘障，出生時臍帶繞頸，一度被醫生「判死」，說他就算生下來也活不過一週。不過神威龍牙仍然活了下來，雖然下半身幾乎完全沒有，必須終身坐輪椅，但神威龍牙的成長過程中，總是不願意向命運低頭。

神威龍牙說，自己在幼稚園的時候，發現自己「跟別人不一樣」。上學之後，雖然同學會用異樣眼光看他，但他的好勝心相當強烈，所以他好幾次會從輪椅下來，跑去草叢堆中，跟同學們比賽抓蟲，結果自己抓的數量還比同學多。

下身殘情欲不殘 同時交往30女

神威龍牙還提到自己最自豪的「豐功偉業」，那就是同時間交往30女，甚至全盛時期還一度超過30女。不過神威龍牙也曾在感情路上受挫，他稱過去有一名穩定交往的女友，也準備和對方論及婚嫁，無奈對方家長不願意接受女兒嫁給一名殘疾人士，因此這段姻緣也就告終。

不過現在的神威龍牙，已經結婚。他表示，現任妻子也曾經是他「30交往對象之一」，他稱約在10多年前於一場活動上認識她，但當時她已婚、有小孩。幾年後兩人再見面，神威龍牙發現她已經離婚，於是和她進一步交往。神威龍牙說，後來兩人進展到決定結婚，有趣的是，他原本以為又會被對方家長拒絕，沒想到準岳父一見到他，就直接對他說：「請結婚吧！」神威龍牙半開玩笑地說：「我以為準岳父要和我結婚！」

神威龍牙稱，他看到準岳父相當信任他，讓他相當感動。他也表示，其實他和岳父，以及妻子與前夫所生的孩子，都相處地非常融洽，這也可能是他會被娘家家庭接受的原因。

神威龍牙的人生哲學 殘疾人也能罵髒話

神威龍牙說，他小時候就夢想成為歌手，學生時代還拍過電視廣告，也參加過各種活動。神威龍牙強調，他希望大家看到他的表演時，心裡能夠想：「如果這個人能做到，我也能做到！」

不過他也說，自己一度被認為是「殘障人士之光」，他直呼：「這種期望太高了！」他覺得這些都是世俗對殘疾人士的既定框架，因此他很想跳脫，例如「偶爾罵罵髒話也是不錯的」。神威龍牙說，他不希望自己一直被貼上「殘疾人就要正面純潔」的標籤，他認為在這多元時代，任何生活方式都是可以被接受的，但也希望自己的表演，能鼓舞更多人。

註：先前因出版《五體不滿足》一書的日本作家乙武洋匡，同樣也是肢體殘障，但他傳出在有婚姻關係的狀態下，出軌50女，一度讓外界諷刺他是：「下體大滿足！」、「身殘心不殘。」、「比他的書還勵志。」



