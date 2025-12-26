井上裕太博士訪屏東大同高中 與師生以音樂譜寫台日情誼

日本學者井上裕太(中)和大同高中學生合唱《海峽の淚》。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕日本學者井上裕太與屏東有深厚情誼，創作歌曲《海峽の淚》感念台日羈絆，他今(26)日拜訪屏東縣立大同高中，和管樂班學生音樂交流，師生與他合唱《海峽の淚》，也特別準備排灣族歌謠《歡樂輕鬆歌》等回禮，雙方透過旋律重溫歷史，展現音樂無國界的真摯情誼，十分感人。

井上裕太是日本東京國學院大學文學博士，任教於弘前學院大學文學部，結識恆春文史工作者念吉成後，兩人成為忘年之交。2017年念吉成發表電子書，揭露二戰末期台日軍民在巴士海峽因美軍砲火喪生，部分遺體漂到恆春半島，當地居民協助火化及救援的歷史，深深觸動井上，促成《海峽の淚》(海之淚)歌曲的誕生。

去年底，井上裕太受邀到屏東縣立大同高中講座，創作歌曲背後的感人故事引發師生強烈共鳴，在井上博士授權下，大同高中音樂科教師陳玉書與學生簡東風聯手，為此曲注入台日元素並重新編寫鋼琴前奏與編曲。今年7月，大同校長陳冠明率領管樂團赴日，於靜岡縣藤枝市與青島中學合唱團共演此曲，令在場者深為動容。

井上裕太今天在念吉成等人陪同下，再度造訪大同高中，在師生交流會上，師生和他合唱了《海峽の淚》等歌曲，從塵封的歷史到跨國的齊唱，這段由師生共同參與的音樂航程，不僅圓滿了文化交流，更成為台日友誼最美好的當代見證。

井上裕太說，再度造訪大同非常開心，他本身就是很想把歷史記錄、留下來，大同學生暑假到日本演出《海峽の淚》，他很開心，希望學生們未來也可以到更多地方演奏，把相關的歷史分享給更多人知道。

屏東大同高中管樂班師生和日本學者井上裕太，以音樂譜寫台日歷史情誼，樂音動人。(記者羅欣貞攝)

日本學者井上裕太(右)拜訪屏東縣立大同高中，受到校長陳冠明(左)與師生熱烈歡迎。(記者羅欣貞攝)

日籍學者井上裕太博士(前排右4)在恆春文史工作者念吉成(右3)等人陪同下拜訪屏東縣立大同高中，受到師生熱烈歡迎。(記者羅欣貞攝)

