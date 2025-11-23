亞健康協會推全人健康照護

社團法人中華亞健康協會全人健康照護高峰論壇（簡稱：亞協全人健康照護），於日昨攜手臺北市藥師公會，在健保署陳亮妤署長與中華民國藥師公會全國聯合會林憶君理事長共同見證下，攜手正式啟動串聯協會與公會，推動社區健康照護計畫。

社團法人中華亞健康協會於今年 2025年、高齡化社會元年，正式落實全人健康照護高峰論壇的堆動，並將於今年12月醫療科技展中，啟動跨域協作的全人健康照護高峰論壇，得到產官學界的響應與支持。全人健康照護的願景，呼應健康台灣的總體政策戰略目標，由上而下的政府支持聚焦於全人全齡健康照護、醫療與長照整合，以及優化醫療環境與創新發展3大方向。

廣告 廣告

2025年，由亞協全人健康照護吳天誠執行長率先站在健康永續公益的賽道上，攜手臺北市藥師公會正式起跑，引領亞協與各界先進支持，由下而上落實全人健康照護的理念，從社區公益與照護全民健康的核心價值出發，持續邀請更多的公協會和企業，公私資源齊力前行。

吳天誠執行長表示，全人健康照護高峰論壇，成立宗旨在於積極推動全民健康， 2025年是台灣邁入超高齡社會的第一年，平均每5人就有1人年滿65歲，而更多的慢性疾病與心血管疾病，有年輕化的趨勢。如何運用科技平台，讓民眾能健康地老化；讓更多的年輕人認識亞健康的觀念，並從日常生活中做好健康管理，都是重要的議題。而這次，率先全國從社區藥局出發，即是見到落實社會健康永續，社區公益的活動是很好的起始點。（見圖）