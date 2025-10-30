亞健康協會攜手臺北市藥師公會，點燃公益永續之火！藥師公會全聯會見證：聯手推動全人健康照護新典範
文、圖 / 葉倩如
社團法人中華亞健康協會全人健康照護高峰論壇(以下簡稱：亞協全人健康照護)，將於11月12日攜手臺北市藥師公會，在中華民國藥師公會全國聯合會林憶君理事長見證下，攜手正式啟動串聯協會與公會，推動社區健康照護計畫。
社團法人中華亞健康協會於今年、高齡化社會元年，正式落實全人健康照護高峰論壇的堆動，並將於今年12月醫療科技展中，啟動跨域協作的全人健康照護高峰論壇，得到產官學界的響應與支持。全人健康照護的願景，呼應健康台灣的總體政策戰略目標，由上而下的政府支持聚焦於全人全齡健康照護、醫療與長照整合，以及優化醫療環境與創新發展3大方向。
全人健康照護高峰論壇 引導企業為社區公益健康助力
吳天誠執行長表示，全人健康照護高峰論壇，成立宗旨在於積極推動全民健康， 2025年是台灣邁入超高齡社會的第一年，平均每5人就有1人年滿65歲，而更多的慢性疾病與心血管疾病，有年輕化的趨勢。如何運用科技平台，讓民眾能健康地老化；讓更多的年輕人認識亞健康的觀念，並從日常生活中做好健康管理，都是重要的議題。而這次，率先全國從社區藥局出發，即是見到落實社會健康永續，社區公益的活動是很好的起始點。
社區藥局未來將持續地整合永續、科技化的健康管理與作為全國安全韌性基礎的健康站，今年首創嶄新典範，由臺北市藥師公會尹岱智理事長率先領軍600位藥師，從社區健康公益起跑，由倡議轉為實際行動，推進在地社區居民自我健康管理，2025年為社區健康永續啟動元年，未來預期將有更多的企業持續助跑。
尹岱智理事長：引領智慧藥事，推進社區居民健康管理
關於未來發展的願景，臺北市藥師公會尹岱智理事長認為，公會積極協助藥師成為民眾最信賴的藥事及健康夥伴，引領智慧藥事，實踐社會健康永續，更是公會積極努力前行的方向。藥師除了提供民眾藥事服務及用藥安全之外，更積極參與多元服務、公共衛生及健康促進，其次讓社區藥局成為社區健康站，並參與更多社會公益的活動，也是公會發展的重點。
圖/臺北市藥師公會陸續落實多元服務、公共衛生及健康促進，此為學生教育推廣：解毒密碼戰。
尹岱智理事長笑著表示，今年與亞協全人健康照護高峰的合作，首波邀請600位藥師齊心參與點燃公益之火，共同懷抱落實健康永續的核心價值。「600位藥師來自公會中參與藥事服務計畫的藥師（例如，家庭藥師計畫、提升用藥品質藥事照護計畫與廢棄藥物檢收計畫）、社區藥局委員會的委員及督導藥師及公益促進委員會委員。」事實上，藥師除了原有的藥事照顧與用藥安全的執業與教育以外，可以提供更多的公共衛生、預防保健、健康促進的照護，尹岱智理事長率領公會，積極地與臺北市衛生局和相關團體合作，例如癌症篩檢、戒菸防毒、失智症教育等。
圖/11 月 12 日，點燃公益之火計畫正式啟動
全人健康照護新典範正式起跑，吳天誠執行長與尹岱智理事長執下首棒，在健康永續的賽道上，以活力之姿引領更多的企業齊心向前跑，共同期許未來，全人健康的新興範式，可望有更多的企業投入健康永續公益的賽道，對於健康永續與公益預期有越來越多的新動能。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為亞健康協會攜手臺北市藥師公會，點燃公益永續之火！藥師公會全聯會見證：聯手推動全人健康照護新典範
其他人也在看
黃國昌批陸委會「只會放狠話」 梁文傑：難道要卑躬屈膝？
民眾黨主席黃國昌今(30)日接受廣播節目專訪，表態自己不排斥與中國國家主席習近平見面，可以邀請習近平吃雞排，並表示兩岸應該保持善意的溝通跟對話，「陸委會讓梁文傑在那邊放狠話，那不應該是他們存在的目的。...華視 ・ 21 小時前
獨家／「買貴退差價」陷阱？控第三方平台退款卻遭刷機票
獨家／「買貴退差價」陷阱？控第三方平台退款卻遭刷機票EBC東森新聞 ・ 1 天前
就差最後1哩！「水龍頭故鄉」命運就看「水五金特定區」何時過關？
解決「水龍頭故鄉」農地工廠的最後一哩路！彰化縣「水五金田園生產聚落特定區」計畫完成公開說明會，會中不少民眾期待能「一次到位」，不要再分期開發，因為地方已經等太久了！縣府表示，將把意見整理記錄，送交內政部都委會審議。縣議員凃淑媚表示，對於中央拍板敲定以「新訂都市計畫方式」，來讓「水五金聚落」取得完善開自由時報 ・ 22 小時前
基隆大武崙沙灘、基隆嶼、潮境保育區11月1日起進入休養期
進入秋冬風浪減大，同時為讓海洋資源能夠獲得喘息與修復，基隆市政府產業發展處今天宣布，11月1日起，基隆市大武崙沙灘、基隆嶼及潮境保育區將進入冬季休養期。市府將透過分階段管理與環境整備，提供遊客更安全的環境。產業發展處處長蔡馥嚀表示，大武崙沙灘屬於開放型海域，市府在水域遊憩旺季期間特別派駐專業救生員維自由時報 ・ 1 天前
巨星殞落...王月：坣娜永存心中 郁方：很大的遺憾
台北市 / 綜合報導 歌手坣娜驚傳16日已經不幸離世，享年59歲，圈內藝人王月受訪時，表示真的非常遺憾，認為是一代巨星的殞落；而郁方則透露，一直都知道她身體不好，但聽聞消息還是很驚訝。雖然坣娜的家屬都低調沒有證實，但身旁好友紛紛悼念，也傳出追思會將在12月15日舉行。而坣娜的好友之一，曾是唱片監製的彭斯民，更在臉書公開，坣娜生前未公開的遺作。歌手坣娜說：「謝謝你曾經愛過我，你的付出，我曾不明瞭。」謝謝那些，曾經愛過坣娜的大家，聽到熟悉的歌聲，但不太熟悉的旋律，原來這是她生前最後一首歌。歌手坣娜說：「如果你現在遇見了我的我，請給我一個擁抱，不要拒絕我。」沒人能抗拒坣娜的魅力，曾是唱片監製的彭斯民，在社群曝光坣娜遺作，他感慨地說專輯名叫「璀璨」，無奈最後因故沒能發行，也沒想到在坣娜過世後，這作品才終於見光。歌手坣娜(2021.4.17)說：「再抱緊抱緊一點，貼著我胸前，不想聽你說再見。」說了再見，卻是再也不見，2021年坣娜舉行出道後首場演唱會，只是初登場就成絕響，讓圈內好友感慨萬千。藝人郭子乾說：「(曾經)在她的婚禮上面演出這樣，聽到這個消息，真的很震驚。」藝人王月說：「她一直那麼優雅的活著，所以我覺得，她是會永遠活在我們心中的。」畢竟坣娜不愧為一代女神，唱紅許多經典歌曲，可以說是六七年級生，共同的美好回憶，無奈她曾遭遇車禍，又深受紅斑性狼瘡所苦，甚至傳出三年前罹患胰臟癌，身體狀況每況愈下。藝人郁方說：「我知道她一直都是很低調的，而且我知道，她身體一直都很不好，然後她一直都是在，所以其實看到這個新聞是有點訝異，我覺得對大家來講，都是一個很大的遺憾。」16日坣娜飛往天堂自由，她在先生懷裡安息，從病痛中解脫，但留給世人無限遺憾。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
公車疑「爆胎」釀撞！轎車半邊毀 車主：心碎一天
台北內湖驚傳公車失控撞車意外！一輛公車疑似因右前輪爆胎失控，直接撞上路邊停放的保時捷，車主趕到現場看到愛車慘況，頓時心情沉重。車行初估，維修費用恐高達新台幣70多萬元！所幸事故當下車內無人，否則後果不堪設想。警方已介入調查，而肇事的51歲黃姓女公車駕駛坦言：「當時正在上坡，突然右前輪爆胎才會失控。」車主無奈表示，原以為停在停車格是最安全的，沒想到仍遇上這種意外！TVBS新聞網 ・ 22 小時前
「國民兵應變部隊」正式成立 川普政府派兵在國內維持治安將成常態？
根據《華爾街日報》檢視的美國戰爭部（五角大廈）內部備忘錄，美國國防部已向全國各州及美國屬地的國民兵發出指令，要求在一個月內完成「快速反應」部隊的建置。此舉旨在大幅提升國民兵部隊迅速應對美國國內民間騷亂事件的能力。根據備忘錄內容，每個州或屬地的國民兵部隊將為這些新的快速反應單位編列最多達500名士兵。這些部隊將接受一系列專門訓練，聚焦於應對國內群眾活動時的非致......風傳媒 ・ 21 小時前
毒駕？新莊通緝犯連撞2車害3人傷 車內搜出K他命
毒駕？新莊通緝犯連撞2車害3人傷 車內搜出K他命EBC東森新聞 ・ 20 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 1 天前
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 1 天前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 1 天前
等嘸代駕酒後移車！周孝安涉酒駕今遭起訴 經紀人無奈回應了
藝人周孝安驚傳10月25日凌晨4時許酒駕遭逮，據了解，他在大安區忠孝錢櫃前被巡邏員警攔查，酒測值達每公升0.28毫克，當場被依公共危險罪送辦。檢察官複訊後諭知無保請回；30日台北地檢署依法起訴周孝安，並聲請簡易判決處刑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美濃大峽谷案 前議員助理經手上千萬 丈夫"喝農藥"拒訊問
南部中心／綜合報導檢調偵辦美濃大峽谷案，27日第三度到前議員助理石麗君的家中搜索，檢調懷疑，光是石麗君與地主巫姓夫婿，經手的金流就超過千萬，但搜索過程巫姓男子卻趁機喝下不明液體，拒絕接受訊問，雖然緊急送醫，仍在醫院觀察治療，而石麗君也由法官裁定羈押禁見。檢調27日再度搜索前議員助理石麗君住家，並向法院聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）檢調持續偵辦美濃大峽谷，要追出幕後藏鏡人，27日再度到前議員助理石麗君的家中搜索，但石麗君的丈夫、也就是峽谷的地主巫姓男子，卻趁檢調不注意，疑似在頂樓喝下不明液體，同住的親友說不清楚當時狀況，但據了解，檢調在搜索告一段落時，要將巫姓男子及石麗君一起帶回去訊問，巫姓男子向調查員聲稱，怕回不來，要去頂樓鴿舍餵鴿子，調查人員看他前面都很配合，答應要求，沒想到10多分鐘後，巫姓男子回來，衣領間出現不明綠色液體，他聲稱喝了不明液體，當場嚇壞調查人員。石麗君的巫姓夫婿，是美濃成功段地主，涉及盜挖及傾倒廢土等案。（圖／民視新聞）巫姓男子兒子說：「一個叫檢察官的他跟我說，叫我去醫院幫我爸爸簽名，然後我第一時間我就趕去醫院嘛。」當天也在家的巫姓男子兒子，看著媽媽石麗君被調查員帶走，而自己也趕緊跟著到醫院，關心爸爸的狀況，巫姓男子兒子表示，「有打鎮定劑，然後他還有插管，所以他有沒有清醒我是不知道，但我在叫他的時候，他是眼睛會微微地動，意識狀況就不方便說太多了。」調查人員發現巫姓男子不對勁，詢問才知他喝了不明液體。（圖／AI示意）知情人士懷疑，巫姓男子的舉動是在向幕後藏鏡人表忠，自己會嚴守秘密，但檢調持續勾稽相關金流，發現光石麗君與巫姓男子經手金額就超過千萬，訊後針對石麗君向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「檢察官訊問後認被告石某，涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，本署已密集強勢查緝環保犯罪，已羈押被告19人，扣押重型開挖機具砂石車共38台，查扣現金2000餘萬元。」當初跟著國民黨立委柯志恩一起勘查大峽谷，痛批濫挖濫倒，沒想到她就是大峽谷的地主，檢調持續溯源，要揪出整個犯罪結構。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：美濃大峽谷案！前議員助理經手上千萬 丈夫「喝農藥」拒訊問緊急送醫 更多民視新聞報導不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦民視影音 ・ 1 天前
大麻軟糖藏行李闖關！男子遭X光機揭穿 雙手上銬被逮
桃園機場再傳旅客闖關攜帶大麻軟糖入境！從美返台的男子將大麻軟糖藏於行李中，企圖偷渡毒品，被海關人員識破，當場依現行犯逮捕上銬。面對鐵證如山的化驗結果，該男子啞口無言。海巡署副隊長何烜丞表示，近期因應「非洲豬瘟」疫情，海關嚴加查緝下，藏匿行李中的違禁品無所遁形。我國去年查獲大麻高達「2493公斤」，實際吸食人口恐怕還有更多的黑數存在！TVBS新聞網 ・ 1 天前
百歲人瑞數5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
（中央社記者曾以寧台北29日電）今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。中央社 ・ 1 天前
囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰
民視新聞／綜合報導有夠囂張！一名20歲妙齡女子，凌晨騎機車，排氣管發出轟隆隆噪音，引起警方注意，攔查時發現，除了疑似改裝排氣管，還發現車牌翹牌，置物箱內還找到，車牌套，上面印著，反正你們也抓不到我，警方看了好氣又好笑，依法開出罰單！機車發出排氣管噪音，騎士被警方攔下。被警方攔下的是一個年輕小女生，警方發現她的車，似乎都有動過手腳。違規項目可不只翹牌跟後照鏡兩項，有員警發現，就連大燈也沒裝。機車騎士疑似違法改裝排氣管遭警方攔下，要求驗車。（圖／民視新聞）警方接著打開坐墊下的置物箱，赫然發現裡面竟然還有車牌套，上面著印著，反正你們也抓不到我，還有一牌F開頭的英文不雅字樣。唉唷，年輕人太嗆了啦，你看，現在還是被抓到了吧！第五分局四平派出所副所長蔡柏彥：「於崇德路二段發現一部機車，高速行駛且排氣聲浪異常，遂上前攔查，經查該機車除疑似改裝排氣管外，另涉及車牌上翹、改裝燈具，及後照鏡規格不符等違規情事。」年輕人改裝機車，還在車上貼標語，再怎麼囂張還是被警方依法開單！（圖／民視新聞）這些違規中，最大宗的罰單，就是翹牌，只要未依指定位置懸掛，可能就會被視為無法辨識，罰單三萬六千元，警方呼籲民眾不要以身試法！原文出處：囂張! 20歲女子"排氣管改管.翹車牌" 遭警攔下開罰 更多民視新聞報導20歲女騎士囂張炸街 車上驚現「挑釁字眼」遭警開罰獨居老人外出住家遭闖空門 保險箱遭竊損失240萬香消玉殞！坣娜肺腺癌辭世「已入土為安」 追思會12/14舉行民視影音 ・ 1 小時前
血液基金會遭控「打壓工會、刁難請假」 工會直衝勞動部抗議
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 血液基金會企業工會今（30）日前往勞動部前抗議，指控血液基金會違反和解協議、刁難工會幹部申請會務假；對此，血液基金會以聲明回應，強調「絕未苛扣或刁難工會幹部會務假」，一向遵守「工會法」規定，尊重工會運作，並稱對於外界的誤解深表遺憾，將會尊重裁決結果。 血液基金會企業工會是與多個勞團代表上午赴勞動部門口抗議，高喊「打壓...匯流新聞網 ・ 1 天前
獨/仙塔律師反擊！怒告媒體求償75萬 轟：最嚴重職業傷害
因涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵訊內容給詐騙集團未到案成員的網紅律師「仙塔律師」李宜諪，今年8月遭到檢方起訴後，又被媒體爆料出入地產富商飯局，和富商過從甚密，過豪奢生活，報導登出後，仙塔律師還親上火線，在自己經營的YouTube頻道「仙塔下凡」反駁報導內容與事實完全不符，現在仙塔律師也不忍了，對爆料媒體提告並求償75萬元。中天新聞網 ・ 6 小時前
男子酒醉毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制
社會中心／黃國誠 黃柏榕 新北市報導酒後和女友起爭執，不但朝女友動粗，還向員警揮拳！新北市八里區一名男子，在外喝醉酒，女友前往接他回家，但男友卻不願意，堅持要在街頭閒晃，兩人起口角，醉男當場毆打女友，警方獲報到場，失控的男子，竟朝員警揮拳，當場遭到過肩摔，壓制送辦。「警方vs.嫌犯。」喝醉男子涉嫌朝員警揮拳，立刻被施以大外割，瞬間跌趴在地，第一時間被他毆打的女友，則是坐在騎樓前，不斷摀著臉，似乎還疼痛不已，新北市八里區，傳出有男子酒後打人，員警獲報到場，只見黑衣男先朝趕來的員警出拳攻擊胸部，還不斷進逼，員警展現公權力，當場將他過肩摔，壓制在地。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「至八里區華峰三街處理糾紛，員警到場了解狀況時，現場一名酒醉男子，竟向員警揮拳。」醉男和女友爭執後毆打女友 警到場也遭男子攻擊（圖／民視新聞）根據了解，26歲的葛姓男子，30日下午在外喝完酒，似乎因為酒醉，女友準備接他回家，但男子卻寧願在外頭閒晃，兩人發生爭執，男子當場朝女友揮拳，造成女友臉部、手腳多處挫傷，派出所所長到場處理，也挨了對方一拳，當場依妨害公務送辦。蘆洲分局偵查隊警務員李延昱表示「導致員警受傷，立即將其逮捕，警詢後依傷害及妨害公務等罪，移送士林地檢署偵辦。」男子涉妨害公務遭壓制 女友也提出傷害告訴（圖／民視新聞）酒後不分青紅皂白，還把員警當作出氣筒，女友在家人勸說下，也針對動手的男友提告傷害，醉男一併吃上官司。《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：醉男毆打女友還攻擊警 慘遭「過肩摔」壓制 更多民視新聞報導林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主！白目醉漢砸店被追砍遇醉漢搭車髒話連篇還投訴 客運司機嚇壞當場報警盜採砂石下場超慘！最重可處無期徒刑 經濟部出手修罰則全說了民視影音 ・ 3 小時前
台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，但在斃死豬的化製三聯單中，疑似遭到塗改，使得化製場所收的「甲聯」與豬農收下的「丙聯」數字對不起來。對此，台中市府農業局副局長蔡勇勝，今（30）日下午在非洲豬瘟中央前進應變所記者會透露，被塗改的單子就是甲聯。媒體在非洲豬瘟中央前進應變所記者會中提問，化製三聯單的甲聯與丙聯數字不一樣，農業局是否有掌握差異的數字究竟差多少？對此，蔡勇勝回應，因為台中沒有化製場，而斃死豬有一單是送往雲林，已經透過行政程序調這個單子，應該在這兩天應該會完成程序；據農業局掌握，被塗改的是「送樣」的那一聯上頭，也就是甲聯。蔡勇勝也說，一開始查訪農友問豬隻死亡數字，是用對方口述則記錄116隻，而現在系統紀錄斃死豬的數字則為78頭。針對疫調中產生的各種疑雲，台中地檢署昨（29）日說，為持續釐清案情，查明有無違反動物傳染病防治條例等情事，於昨日上午傳訊證人王姓獸醫佐至署，查明全案始末，並經證人同意進行手機鑑識採證，訊畢諭知請回。另，因非洲豬瘟中央災害應變中心於本（10）月28日指出，案涉台中市某養豬場的疫情調查報告中，該場數日間運送病死豬隻至化製場所時，所填載的化製三聯單甲聯與丙聯記載之病死豬數量不符，疑涉偽造文書情事。台中地檢署表示，對此高度重視，已於第一時間指派張聖傳主任檢察官率同本署重案支援中心檢察事務官前往台中市政府環境保護局，調取養豬場相關稽查紀錄，瞭解該局對養豬場蒸煮廚餘作業之查核情形；並於昨日依據台中市政府2025年10月28日府授農動豬字第1140333805號公文，另行分案偵辦，以迅速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事，展現本署堅定依法查辦之決心。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」 更多民視新聞報導病死豬數量都搞不清！ 民進黨曬8疑點怒問：盧秀燕到底在幹嘛？爭議不斷！台中市府非洲豬瘟疫調出狀況 卓揆出手了台中廚餘車駕駛慘了！桶身竟未加蓋「沿路狂灑」 警方出手開罰民視影音 ・ 21 小時前