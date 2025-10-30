亞健康協會攜手臺北市藥師公會，點燃公益永續之火！藥師公會全聯會見證：聯手推動全人健康照護新典範

文、圖 / 葉倩如

社團法人中華亞健康協會全人健康照護高峰論壇(以下簡稱：亞協全人健康照護)，將於11月12日攜手臺北市藥師公會，在中華民國藥師公會全國聯合會林憶君理事長見證下，攜手正式啟動串聯協會與公會，推動社區健康照護計畫。

社團法人中華亞健康協會於今年、高齡化社會元年，正式落實全人健康照護高峰論壇的堆動，並將於今年12月醫療科技展中，啟動跨域協作的全人健康照護高峰論壇，得到產官學界的響應與支持。全人健康照護的願景，呼應健康台灣的總體政策戰略目標，由上而下的政府支持聚焦於全人全齡健康照護、醫療與長照整合，以及優化醫療環境與創新發展3大方向。

全人健康照護高峰論壇 引導企業為社區公益健康助力

吳天誠執行長表示，全人健康照護高峰論壇，成立宗旨在於積極推動全民健康， 2025年是台灣邁入超高齡社會的第一年，平均每5人就有1人年滿65歲，而更多的慢性疾病與心血管疾病，有年輕化的趨勢。如何運用科技平台，讓民眾能健康地老化；讓更多的年輕人認識亞健康的觀念，並從日常生活中做好健康管理，都是重要的議題。而這次，率先全國從社區藥局出發，即是見到落實社會健康永續，社區公益的活動是很好的起始點。

社區藥局未來將持續地整合永續、科技化的健康管理與作為全國安全韌性基礎的健康站，今年首創嶄新典範，由臺北市藥師公會尹岱智理事長率先領軍600位藥師，從社區健康公益起跑，由倡議轉為實際行動，推進在地社區居民自我健康管理，2025年為社區健康永續啟動元年，未來預期將有更多的企業持續助跑。

尹岱智理事長：引領智慧藥事，推進社區居民健康管理

關於未來發展的願景，臺北市藥師公會尹岱智理事長認為，公會積極協助藥師成為民眾最信賴的藥事及健康夥伴，引領智慧藥事，實踐社會健康永續，更是公會積極努力前行的方向。藥師除了提供民眾藥事服務及用藥安全之外，更積極參與多元服務、公共衛生及健康促進，其次讓社區藥局成為社區健康站，並參與更多社會公益的活動，也是公會發展的重點。



圖/臺北市藥師公會陸續落實多元服務、公共衛生及健康促進，此為學生教育推廣：解毒密碼戰。

尹岱智理事長笑著表示，今年與亞協全人健康照護高峰的合作，首波邀請600位藥師齊心參與點燃公益之火，共同懷抱落實健康永續的核心價值。「600位藥師來自公會中參與藥事服務計畫的藥師（例如，家庭藥師計畫、提升用藥品質藥事照護計畫與廢棄藥物檢收計畫）、社區藥局委員會的委員及督導藥師及公益促進委員會委員。」事實上，藥師除了原有的藥事照顧與用藥安全的執業與教育以外，可以提供更多的公共衛生、預防保健、健康促進的照護，尹岱智理事長率領公會，積極地與臺北市衛生局和相關團體合作，例如癌症篩檢、戒菸防毒、失智症教育等。



圖/11 月 12 日，點燃公益之火計畫正式啟動

全人健康照護新典範正式起跑，吳天誠執行長與尹岱智理事長執下首棒，在健康永續的賽道上，以活力之姿引領更多的企業齊心向前跑，共同期許未來，全人健康的新興範式，可望有更多的企業投入健康永續公益的賽道，對於健康永續與公益預期有越來越多的新動能。



