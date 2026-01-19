亞光推進三大發展契機 去年EPS 6.6元

【記者柯安聰台北報導】亞洲光學（3019）董事長賴以仁於日前旺年會中表示，亞光114年合併營收264.4億元，歸屬母公司淨利約18.46億元，每股盈餘約6.6元，營收及獲利再創10餘年來新高；展望今年，亞光將全力推進三大發展契機，發揮技術創新優勢，效益將陸續展現；包括全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現G+P優勢、加速AR/VR/Metalens/AI應用產品研發，及時推出市場注目產品，並推動新海外生產基地順利生產，創造最大營運效益，將續創營運佳績。



亞光與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，挾核心玻璃非球面技術展現G+P鏡頭優勢，並將全力推廣人形機器人鏡頭；隨著AI技術快速躍進與全球勞動力短缺，人型機器人已成為AI大規模落地的關鍵載體，因應人型機器人所對應複雜場景的感測需求，其對光學鏡頭的精度、耐用度等要求將大幅提升，此更凸顯G+P鏡頭優勢；此外，在車載及運動相機鏡頭方面，持續優化產品設計並提升生產效率，將搶占AI所帶動全球自駕車發展，以及短影音創作與戶外運動市場等龐大商機。



亞光運用多元化的光學產品設計與精密製造能力，致力落實研發技術領先策略，而實體AI應用在各場域加速落地，公司將持續強化技術整合，築高競爭門檻，加速AR/VR/Metalens/AI應用產品研發，將及時推出市場注目產品，發揮技術創新領先優勢；同時，推動海外新生產基地包括菲律賓及泰國工廠順利生產，全面強化品質及成本管控，期望創造最大營運效益。（自立電子報2026/1/19）