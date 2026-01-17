亞光瞄準3大方向 賴以仁：進攻人形機器人鏡頭

（中央社記者江明晏台北17日電）亞洲光學董事長賴以仁表示，展望今年亞光將全力推進3大發展契機，包括全面推廣人形機器人鏡頭，展現G+P（玻璃鏡片/塑膠鏡片混合結構）優勢、加速AR、VR、Metalens、AI應用產品研發，並推動新海外生產基地量產。

亞光今天在台中舉行忘年會，董事長賴以仁於會中表示，亞光2025年自結合併營收約新台幣264.4億元，歸屬母公司淨利約18.46億元，每股盈餘約6.6元，營收及獲利再創十多年來新高。

展望今年，他表示，亞光將全力推進3大發展契機，包括全面推廣人形機器人鏡頭，展現G+P（玻璃鏡片/塑膠鏡片混合結構）優勢、加速AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、Metalens（超穎透鏡）、AI應用產品研發，及時推出產品，並推動新海外生產基地量產，創造最大營運效益，續創營運佳績。

亞光表示，與全球企業LGIT合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場，挾核心玻璃非球面技術展現G+P鏡頭優勢，並將全力推廣人形機器人鏡頭；隨著AI技術快速躍進與全球勞動力短缺，人型機器人已成為AI大規模落地的關鍵載體，因應人型機器人所對應複雜場景的感測需求，其對光學鏡頭的精度、耐用度等要求將大幅提升，此更凸顯G+P鏡頭優勢。

此外，在車載及運動相機鏡頭方面，亞光表示，持續優化產品設計並提升生產效率，將搶占AI所帶動全球自駕車發展，以及短影音創作與戶外運動市場等龐大商機。

亞光表示，運用多元化的光學產品設計與製造能力，落實研發技術領先策略，而實體AI應用在各場域加速落地，將持續強化技術整合，築高競爭門檻，加速AR/VR/Metalens/AI應用產品研發，將及時推出市場注目產品，發揮技術創新領先優勢；同時，推動海外新生產基地包括菲律賓及泰國工廠順利生產。（編輯：翟思嘉）1150117