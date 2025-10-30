亞凱迪亞華裔女高中生 奪玫瑰皇后桂冠

每年的玫瑰花車遊行，是南加盛事之一。（記者邵敏／攝影）

2026年玫瑰花車遊行「玫瑰皇后」桂冠，由華裔女生郭慧（Serena Hui Guo，音譯）活動。據官方資料，她是100多年玫瑰花車遊行歷史上，僅有的幾位華裔玫瑰皇后之一，現就讀亞凱迪亞高中。

玫瑰花車遊行組委會主席Mark Leavens，28日宣布郭慧為2026年玫瑰皇后。消息公布，這位年輕的華裔女生難以置信的張大嘴，一臉驚喜神色。隨後出席者的歡呼聲、掌聲、以及現場樂隊的演奏聲，響徹加冕典禮。

「聽到我的名字時很震驚，然後才意識到需要站出來。」郭慧接受巴沙迪那星報（Pasadena Star News）採訪時表示，與之前入選玫瑰皇后候選名單相比，此次宣布結果，她放鬆很多，因為當時有其他候選成員相伴左右。「我很榮幸能夠代表玫瑰宮廷，我有一個非常棒的團隊。」

郭慧父母出席玫瑰皇后加冕典禮，見證這一榮耀時刻。母親周慧（Hui Zhou，音譯）說，「這就像一場夢。」她表示，女兒從小就和家人一起觀看玫瑰花車遊行，從未想過有一天，會從路邊走到遊行隊伍的中心。「我很自豪，即使她今天沒有獲得玫瑰皇后的頭銜，我也一直為她感到自豪。」

郭慧是100多年玫瑰花車遊行歷史上，為數不多的亞裔玫瑰皇后之一。2002年，華裔徐善玲當選玫瑰皇后；2009年，華裔李慧君奪得皇后桂冠；2022年，韓裔女生Nadia Chung任玫瑰皇后。今年，這一殊榮再次由華裔女生摘取。

新任玫瑰皇后郭慧，是國會辯論隊（Congressional Debate Team）隊長、亞凱迪亞演講隊、辯論隊成員、亞市高中校排球隊成員。她在亞凱迪亞圖書館、Foothill Unity Center擔任社區志工，她還參加過立法會議，直接向州議員表達訴求。郭慧對法律和公共政策充滿熱情，希望將來成為致力正義與平等的律師。

本月早些時候，2026年玫瑰公主的名單出爐，她們分別是來自加州理工學院（CalTech）的Riya Gupta、天普市高中Livia dePaula、亞凱迪亞高中Sophia Bai Ren、阿罕布拉高中Keiko Rakin、John Muir高中Naira Wadley、以及來自巴沙迪那社區學院（PCC）的Olivia Hargrove。每位公主將獲得7500美元的獎學金。選拔標準包括學業成績、社區參與、公眾演講能力以及青年領導力等。

郭慧將帶領由七名皇室成員組成的玫瑰宮廷，參加玫瑰花車遊行和玫瑰碗比賽前的數十項活動。花車組委會主席Leavens，對2026年玫瑰公主團隊充滿自豪，「她們以熱情和承諾投入角色，並準備進入社區，分享她們的故事，傳播玫瑰花車遊行的魔力。」

