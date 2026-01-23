亞利桑納州參議員訪台 外交部：具指標意義

美國聯邦參議員蓋耶哥(Ruben Gallego)22日至24日訪問台灣，外交部長林佳龍今天(23日)表達誠摯歡迎，並感謝美國國會長期以具體行動展現對台灣的堅定支持。外交部強調，近期台美完成關稅談判總結會議、台北與鳳凰城航線也順利啟航，蓋耶哥在台美關係達成多項重要里程碑之際訪台，更具指標意義。

美國亞利桑納州的民主黨籍聯邦參議員蓋耶哥偕同資深國會幕僚來訪。外交部表示，蓋耶哥曾於2018年以聯邦眾議員身分訪台，此行是他首度以聯邦參議員身分來訪，且是今年首位訪台的美國國會議員；在台期間將晉見賴清德總統及副總統蕭美琴，並由外長林佳龍設宴款待，就台美經貿與安全關係、區域情勢等議題交換意見。

廣告 廣告

外交部指出，將持續在總合外交核心策略下，與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，深化台美緊密夥伴關係，促進台美共同利益，並進一步維護區域的和平、穩定與繁榮。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)在台美關係的良好基礎上，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩健推動台美在各領域的全球合作夥伴關係。』

外交部表示，蓋耶哥曾多次表達對台、美安全關係的高度重視，也積極支持雙邊深化經貿合作，推動解決雙重課稅問題，並致力促成台北與亞利桑納州鳳凰城直航。