亞利桑納超速 保費年增率冠全美
根據美國金融資訊機構「借貸樹」（LendingTree）最新公布的一項研究，亞利桑納在全美50州中，因超速違規導致汽車保險費率上漲的幅度名列第一。
研究顯示，該州駕駛只要收到一張超速罰單，平均每年將增加約1071美元的保費，若以保險公司通常追蹤違規紀錄的三年期間計算，累計增加的金額可能超過3200美元。這項數據曝光後，在鳳凰城及鄰近城市引起廣泛討論，不少民眾坦言，亞利桑納的漲幅幅度遠超過一般駕駛人的認知。
研究指出，保險公司在評估風險時，對於超速紀錄的敏感度比多數人想像得更高。即便不同公司採用的演算法不盡相同，超速違規仍被普遍視為反映駕駛習慣不佳的重要指標，因此「輕微」與「嚴重」違規都可能直接反映在費率上。一名保險經紀人受訪時表示，亞利桑納州幅員遼闊，公路筆直，速限變化頻繁，駕駛人在未察覺的情況下超速相當常見；然而保險公司並不會因為「不小心」而輕判，紀錄一旦成立，後果往往無可避免。
報告也顯示，超速幅度與保費調升依然呈現高度正相關。若僅超速十英里以內，部分保險公司可能調漲約三成；若違規幅度更大，調幅可能逼近四成。分析人士指出，亞利桑納近年都市化快速發展，加上交通量增加、州內事故率偏高，使得保險公司普遍提高違規駕駛人的風險權重，這也使超速罰單在此州的保費影響格外顯著。
至於為何亞利桑納在全美居冠，交通、氣候與市場結構都被認為是重要原因。亞利桑納夏季極端高溫，道路表面容易受熱影響，加上沙塵暴等特殊氣候條件不時造成事故，保險公司為控制理賠成本，不得不強化費率調整機制。此外，相較沿海大州，亞利桑納部分地區保險市場競爭度較低，使得駕駛人在違規後難以透過更換保險公司來減少衝擊。
一名居住在鳳凰城、從事物流業的駕駛張文森（Vincent Chang）分享了他的親身經驗。他表示，自己因在州際公路上超速13英里而收到罰單，當時只覺得兩百多美元的罰款已經不便宜，卻未料真正的負擔來自續保時暴增的費率。「我一年多付了一千多美元，才發現罰單只是開始，保費才是真正的壓力。」張文森說。他指出，物流工作必須長時間在城市與郊區穿梭，速限頻繁變動，只要稍微分神就可能踩過頭。
儘管情況嚴峻，專家仍提醒民眾並非完全無解。部分保險公司提供防禦性駕駛課程，只要駕駛人完成課程，保費有機會獲得一定程度的折扣。不過這些方案並非適用於所有違規類型，也無法完全抵銷超速罰單造成的調漲。另有保險顧問指出，若駕駛人在違規後保持良好紀錄並避免再次受罰，部分保險公司會在一年後逐步調降費率，但整體影響仍可能持續三年。
隨著研究在媒體曝光，亞利桑納州的交通安全問題再度受到重視。專家普遍認為，不論政府是否因民眾壓力而檢討相關政策，保費本質仍屬風險管理的商業機制，保險公司只會依據統計數據行事。對駕駛人而言，最有效的方式仍是遵守速限，減少違規。畢竟，一張超速罰單不只是一次性的罰款，更可能在之後的三年中持續出現在保險帳單上，提醒駕駛人違規的真正代價。
更多世界日報報導
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
LINE Pay Money上線不到一天！湧逾56萬人開通帳戶
LINE Pay（7722）今（4）日宣布，子公司連加電子支付推出的全新電子支付服務「LINE Pay Money」已於昨（3）日正式上線。官方表示，截至今日14時，已有超過56萬名用戶完成帳戶開通，顯示市場對LINE Pay Money的高度期待。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 5
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 3
塑膠股下殺！南亞慘跌6%炸量145億元 記憶體一片綠唯「這檔」成大摩投資首選…猛噴24萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於俄烏戰爭有望停火以及美國川普政府將全力發展機器人的傳聞，航運股及機器人相關題材齊揚，支撐台股今（4）日大盤小幅...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
川普一句話炸翻全球市場！「機器人大軍」都笑了 「7台廠」爽到集體噴出、漲停潮席捲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國政壇一句風聲，再度點燃全球科技市場。外傳川普政府正草擬2026年發布的「機器人行政命令」，企圖用政策將「美國製造」...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 8
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 1
銅價飆、7檔電纜概念股起飛！華榮一度大漲近6% 專家看多
銅價走揚帶動電器電纜族群今（4）日成為盤面焦點，7 檔概念股盤中漲幅全數自 2% 起跳。其中又以華榮（1608）最為搶眼，盤中一度大漲近 6%。專家指出，隨著銅價、鋼鐵等原物料報價走高，相關族群具備低價庫存與售價調整優勢，後續獲利可望同步提升，股價續航力值得關注。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 發起對話
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 1
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
記憶體供貨拉警報...客戶求簽6年長約！國家隊反手砍華邦電3億 散裝航運「這檔」飆漲停遭狙擊
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（4）日終場漲2.67點，收在27,795.71點，漲幅0.01%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，全...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
蘇姿丰親自證實MI308晶片獲准入中國市場！下一個會是輝達嗎？
美國晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）證實，旗下部分AI晶片 Instinct MI308 已獲美國政府准許出口至中國大陸，AMD也已準備在出貨時繳交15%稅金給美方。根據路透社的報導，蘇姿丰4日在舊金山出席科技媒體《WIRED》主辦論壇活動時親口證實，公司已拿到MI308出口許可，「我們準備好了繳稅，也準備好出貨。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
11月營收年增364%創高！南亞科成交炸13.5萬張 台塑四寶「這檔」翻黑斷開連5漲
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（4）日開低震盪，終場小漲2.67點，以27,795.71點作收，漲幅0.01%，成交金額為3890.79億元。觀察今日成交量...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台
韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷...聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
光聖入股IET 強攻矽光子 象徵光通訊布局延伸至關鍵半導體材料
光聖入股IET，劍指矽光子。光通訊股王光聖昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（簡稱IET）共同宣布，雙方將透過換股深...聯合新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
台積電漲15元至1460元！專家看多：先不追高
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳示警「AI版一帶一路」恐上演，台積電（2330）今（5）日一度跌5元至1440元，隨後在平盤價1445元附近震盪，專家表示，「AI一帶一路」說對台積電影響不大，今天收盤若沒有突發性利空，仍有機會開小紅。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 6
南亞科獲利噴發點亮台塑四寶？10月單月賺贏整季 法人：11月EPS更猛才是真高潮
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台塑集團旗下的記憶體大將南亞科（2408）再度給市場驚喜。繼第三季正式終結連11季虧損後，10月自結財報更大贏整季表現，單...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話