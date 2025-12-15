亞利桑那大學校長克勞：將與台灣加深 AI 產學合作

▲美國亞利桑那州立大學代表團訪問工研院。

【記者 沁諠／台北 報導】美國亞利桑那州立大學近日公開表示，校長克勞（Michael Crow）已於今年秋季率團訪台，拜會國立陽明交通大學、工研院、經濟部及外交部等單位，並與台積電高層會面。該校負責企業合作與策略夥伴關係的副總裁奧沙利文（Grace O’Sullivan）表示「我們正和台積電及其他產業夥伴強化合作關係，藉由提供充沛的人才資源，協助台灣的公司與新創事業在亞利桑那州發展。」

美國頂尖學府，成為台積電人才依靠

近年來，亞利桑那州加速建立半導體產業鏈，也吸引台積電等台灣企業設廠。其中，亞利桑那州立大學是當地產業生態系的重要推手。克勞指出，「亞利桑那州立大學已是台積電在該州最大的人才來源。」奧沙利文也表示，「亞利桑那州立大學與台灣企業界的合作，形同將卓越的半導體創新、前瞻研究與充滿延展性的人才培育管道緊密結合，這將成為人工智能和量子未來的重要基礎。」她更強調，「這在未來將產生數兆美元的全球影響力。」

目前在台美經貿合作中，台灣正推動「台灣模式」，希望以半導體與科技業為核心，加速在美國的布局與合作；這也是剛結束的亞太經合會（APEC）中，台灣代表團與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）交流的重點之一。同時，行政院提出的「AI十大建設」政策願景，也著眼在持續強化台灣在AI領域的領導地位。在這些背景下，亞利桑那州立大學於此關鍵時刻來台，更反映其在台美科技與教育合作上的重要意義。

▲校長克勞於國立陽明交通大學交流會議分享 。

不僅半導體，智慧醫療也簽合作

值得一提的是，今年「美國半導體展（SEMICON West）」也於亞利桑那州舉行。展覽期間，台灣代表團與亞利桑那州立大學及當地政府簽署一項合作，宣布位於鳳凰城的「台灣AI生醫聯合展示中心」正式開幕，目前已有 15 家台灣醫療科技公司進駐。

該合作目標包括：協助台灣生技與醫材企業在當地拓展、促進跨國臨床試驗與聯合研究、建立美國市場銷售管道與策略合作關係、協助企業理解美國政策與監管法規等。克勞曾在簽約儀式上指出，「亞利桑那州立大學很高興能台灣的合作夥伴共同努力，這將能為醫療產業推動設備和療法的創新，進而協助慢性疾病的治療和降低醫療成本，增強醫療領域的韌性」。

台灣學生數量增，持續拓展雙方連結

近年來，亞利桑那州立大學的台灣學生人數快速增加。光是2024-2025學年即有 531 位台灣學生就讀，較三年前增逾七成。克勞此行亦特別拜訪陽明交通大學，討論建立種子研究基金及深化課程交流等合作方向，並與教育部就雙語教育合作進行討論，希望進一步支持台灣學生的進修與交流。此外，克勞也拜訪工研院、經濟部及外交部，後兩者強調亞利桑那州立大學是促進 STEM 研究、教育與發展的重要催化劑。未來，亞利桑那州立大學將持續致力於拓展與台灣的合作連結。（照片亞利桑那大學提供）