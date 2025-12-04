亞利桑那州有臺菜！ 黃仁勳談台積電美廠 狂讚：有牛肉麵

輝達執行長黃仁勳，最近還是行程滿檔，除了為晶片出口問題，再度進到白宮見美國總統川普。他還前往華府智庫CSIS座談，黃仁勳在接受訪問時說，臺灣持續支持美國「再工業化」，還說他曾造訪亞利桑那州的台積電工廠，結果發現當地多了很多臺灣餐廳，想吃美味的牛肉麵也沒有問題。

輝達執行長黃仁勳3日現身華府遊說，期間也忙著幫國會議員簽名留念。（圖／達志影像Newscom）

輝達執行長黃仁勳近期行程繁忙，除了前往華府遊說晶片出口問題並與川普會面外，還接受華府智庫CSIS的座談訪問。在訪談中，黃仁勳讚揚台灣對美國再工業化的支持，特別提到亞利桑那州台積電廠時，他不禁想起台灣美食。他幽默地表示，因為台積電的進駐，亞利桑那州的台灣食物品質已大幅提升，現在當地已能品嘗到道地的牛肉麵。

廣告 廣告

在座談中，黃仁勳談及晶片出口管制議題時，自嘲自己像是被美中雙方禁止。他認為，即使基於國家安全考量，也不應該完全放棄中國市場。針對先前外媒報導他形容中國正在贏得AI競賽的說法，黃仁勳解釋了美中在建設速度上的差異。他表示，美國從破土到建立一台AI超級電腦大約需要3年時間，而中國卻能在一個週末蓋好一座醫院，這是真正的挑戰。他強調，雖然美國在晶片技術上領先好幾世代，但不應自滿。

黃仁勳近期為了晶片出口問題到華府遊說，並再度與美國總統川普會面。川普在受訪時證實接見黃仁勳，並稱讚黃仁勳是「聰明人」，有記者問川普是否針對出口管制和輝達可提供中國晶片類型說明立場，川普避談細節，只說黃仁勳都很清楚，並讚許他表現出色。

儘管獲得川普的讚賞，黃仁勳指出，即使美國放寬對輝達AI晶片H200的銷售限制，他也不確定中國大陸是否會接受這款產品。

更多 TVBS 報導

黃仁勳炫風在APEC！ 各國媒體搶提問 民眾貼玻璃窗搶拍

南韓贈川普「新羅王冠」 川普多次點名台灣及黃仁勳

攜手韓企打造AI同盟 黃仁勳吃炸雞掀「炸雞經濟」熱潮

川習週五談TikTok出售 陸判定輝達「違反壟斷」 美財長：時機不當

