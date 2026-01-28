亞利桑那州邊境執法驚傳槍響！傷者命危送醫 被控開槍攻擊聯邦探員3罪

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

美國亞利桑那州27日清晨驚傳槍響，此案涉及美國邊境巡邏隊（USBP） ，造成1人中彈重傷，目前情況危急。皮馬郡（Pima County）治安官署已證實此事，並展開調查。

根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，聯邦調查局鳳凰城分局負責人揚克（Heith Janke）指出，事情發生在當地時間上午7時30分左右，案發位於皮馬郡南部西阿利瓦卡路（West Arivaca Road）第15英里路標附近。傷者身份尚未公開，已由醫療直升機送往區域創傷醫療中心急救。

至於槍擊的具體經過目前仍在調查中，官方暫未透露是否涉及執法人員受傷。美國國土安全部（DHS）對媒體置評請求尚未回應。

消防單位表示，現場由聖利塔消防區與民間醫療機構 （American Medical Response ）共同進行急救，並迅速將傷者送往區域創傷醫療中心。最新消息指出，涉案男子已確認為34歲的亞利桑那州居民施萊格爾（Patrick Gary Schlegel）。他在逃逸過程中開槍攻擊邊境探員與直升機，隨後遭擊中送醫，經手術後情況已轉為穩定。

施萊格爾曾因人口走私與非法持有槍械遭判刑，後來因逃避服刑而遭通緝。FBI 表示，他將面臨三項聯邦指控，包括攻擊聯邦探員、人口走私以及重罪犯持有槍械。皮馬郡警長辦公室已主導「使用武力」調查，並與美國海關及邊境保衛局（CBP）及FBI合作。

值得注意的是，就在此事件發生前不久，美國邊境執法人員於24日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市擊斃37歲男護理師普雷蒂（Alex Pretti），這已是該市近期第二起平民遭槍擊身亡事件，引發州政府官員強烈不滿並在當地掀起新一波抗議。

