九千多天的最後一夜。

從一九八二年十二月開始籌備創業，到二〇〇七年十二月十日，九千一百四十天—整整二十五年又九天。

創業的路走到盡頭，亞力山大也停在那裡。

再慘都還有希望，所以不能放棄

那一夜，是我人生中最沉重、最無法逃避的。

在那之前，我都還沒放棄，只是現實逼得我必須停下來。與其說是決定，不如說是沒有選擇了。

我告訴自己，必須成為最堅強的人。但同一瞬間，也有雙腳拖著沒有魂的身體前行的感覺。

記得那是凌晨一點，我約了所有高階主管。

當我走進那個房間，看到那些一路和我一起成長、共同經歷成功與風雨的夥伴，那一刻，我整個人都塌了，膝蓋也不由自主地跪了下去，我說：「對不起，我沒能把亞力山大撐下去。」眼淚，在那一刻止不住地流下來。

全場靜默。沒有人哭，但我知道，他們都聽進去了。沒有人逃避，也沒有人埋怨。大家像是還沒有放棄，就像過去一次次遇到困難那樣，準備接受任務，繼續再努力。

是的，我真的很需要他們，需要他們的不放棄，也需要他們陪我面對後面那些不容易。因為現在，我唯一能做的，就是去找接手的人，讓會員能繼續運動，讓員工還有工作，也讓那些我們花了許多心血打造的場館，能夠被延續。

我請了會計師和律師，真誠地說清楚所有狀況。不掩飾、不美化，除了希望大家能夠理解、相信。也讓他們有足夠的資訊去面對團隊，去安慰辛苦努力的夥伴們。

我也告訴他們，我們的機會，與最壞的可能。請大家相信，我會盡全力去找接手的人。也請大家協助，對會員誠實地溝通，跟會員抱歉，並懇求能給我們一點時間。

至於會員的物品，也請放心，我們會妥善保管，分批通知他們前來領回。

而各分部的場館務必要保全好，這樣我們才能夠順利找接手的人。

有關同仁們最後一個月的薪水，也請放心。若公司無法支付，協助申請墊償基金，盡快讓大家領到。

最後的守護

幾個小時後，就是亞力山大正式歇業的記者會。

我們該怎麼面對會員、媒體、輿論？

在還沒找到接手人之前，那一夜，對每一個人來說，都是最漫長、也最難熬的。

我辜負了他們的期待。但我看到的，不是崩潰，而是一群戰友。他們像以往一樣，準備上陣。這一回，是為了最後的守護—守住員工的希望，守住會員的信任，守住那個承載無數人記憶的地方。

在我的眼裡，他們就像母親護著孩子，沒說怕，也沒有埋怨。那份勇氣與體諒，我永遠不會忘。

現在回頭看，也許那時，他們心裡還相信—唐老師應該還是會撐過去，不會讓大家失望。只是那一次，我真的沒有辦法了。

那一夜，我一直想著—再怎麼慘，也要盡自己所能，盡力挽回。不行，也要讓一切有秩序地結束。

「對不起，亞力山大走不下去了。」

這是我在亞力山大歇業記者會上，對著全台灣說的話。沒有藉口，只有責任。

我記得：我誠實地告訴大家：亞力山大必須停下來。我懇請大家給我們一點時間，因為我們正在努力洽談接手者。

我們沒有逃，也沒有放棄，仍在為會員和員工，努力找到一條妥善的路。

輿論的快速定調

事件發生後短短幾天，消基會就召開記者會，號召會員集體訴訟。

多年後，我常想，如果當初能多和他們溝通，讓他們理解我們的情況、處理方案與進度，事情是不是會有可能好些？這是我至今仍質疑自己的一件事。

媒體與輿論也很快定了調，給我們貼上「惡性倒閉」的標籤。

那時，我們還在拚命處理：員工打電話給會員致歉、說明情況，懇請再給我們一點時間。

我自己甚至鼓起勇氣，厚著臉皮，上了 TVBS方念華的節目，說明並道歉，幾乎是哭訴，懇請會員多給我們一些時間。

事後回頭想，我始終相信那時候不是沒機會，只是沒有人願意讓我把努力做完。

讓接手的人能經營下去

可能很多人以為，那時的亞力山大應該不難找到接手的人。因為，我們有很棒的場館、先進的設備、高價值的會員，還有難得的專業團隊。這些，都是我們花了二十多年，一點一滴打下來的核心優勢。

但我心裡很清楚—那時，不容易有人敢接這家公司。因為接下來要面對的，不只是經營挑戰，還有媒體、會員、員工、消基會與輿論等層層壓力。

那段時間，台灣仍在承受雙卡風暴後的重創，整體消費環境低迷，許多企業都在努力調整體質與策略，要找到願意接手的對象更是不容易。

那時，我們也做了許多調整，但節奏掌握失當、方法考量不足，反而讓市場信心下滑，業績如溜滑梯般急速下跌。再加上龐大的固定支出，要找到願意承接整個公司的人，幾乎不容易。

所以，唯一可行的做法，就是讓接手者只承接場館和設備，繼續提供會員使用；至於公司本身的責任與後續問題，就由我一個人承擔。

當時雖然有人來洽談，但多半是單點：有人只要信義店，有人只要永和或高雄，有人不要游泳池、美容、餐飲。每個人都有自己的考量，但我想的是，這樣對會員及員工來說，並不是最好的選擇。（回頭看，我承認，那時的我或許有些太完美、太死腦筋了。）

雖然我已經不在其中，但總是希望原有的連鎖規模能盡量維持，因此希望接手方能把那七家最新、最完整、地段最好的場館一併承接。這七家場館的安排，也剛好能照顧到全台多數會員的需求。而最重要的是，經過詳細評估，在這樣的布局下，接手者是能夠穩定經營下去的。（其中一家因房東不願轉合約，最終未能交接。）

最後，有一位我敬重的企業家出手承接。

一切的談判，都是從會員權益出發，也同時希望接手者能經營得下去。這樣，對會員或對留下來的員工，才是真正最好的選擇。在會員的權益部分，我原本堅持要守住會員每月只需支付五百元清潔維護費的原則，讓經營者有空間繼續經營下去，會員的抗拒也能降到最低。

但隨著外界輿論升高，合作方承受來自多方的壓力，情勢也越來越艱難。最後，對方將費用調整為每月一千元。雖然和我原先的想法有落差，但礙於時間，擔心會員再沒有耐心等待，只能簽下這個方案。

雙方並約定，由接手方準備一筆交割款，交由其指定律師保管。待場館與設備完成交付後，他們先扣除交接過程中必要的調整費用，餘款再由債權人依程序合法分配。

亞力山大未取得其中一分錢。

我的唯一出發點，是讓接手的人能經營下去。因為只有這樣，會員才有地方持續運動，部分員工才能留下，「亞力山大」這四個字，也才能延續。

一切安排好了，卻越來越難

這個社會，有時候真的很令人無奈。當年，我努力救的不是自己，是亞力山大多年累積的運動氛圍，是那個大家庭。（圖片來源／唐雅君提供）

原本以為，事情終於有了方向：場館保護、房東轉約、場館設備出售合約、場館設備點交、通知會員、收取會員和解書、行政交接……該做的，我們都做了。

然而，越接近交接，外部的輿論就越緊張。其他同業趁勢而起，那些等待的會員，也隨著時間過去，信任與耐心一點一點被消磨。

因此接手方腳步慢了下來。事情就這樣，一天比一天更難。會員一個個離開，最後留下的，只剩三分之一。

「亞力山大」這四個字，接手方最終也不敢再用。

關於品牌，我多麼希望它能繼續存在。

法律上，品牌本來也可以獨立於公司之外延續，但在某單位呼籲與輿論壓力下，「亞力山大」卻失去了留下的機會與空間。不是因為沒有價值，而是沒有人敢接手。

為此，我確實非常傷心、不平、沮喪，直到多年以後，才慢慢釋懷。

當時的氛圍裡，接手的人很可能被誤會，甚至被貼上「白手套」或「共犯」的標籤。

這個社會，有時候真的很令人無奈。當年，我努力救的不是自己，是亞力山大多年累積的運動氛圍，是那個大家庭。

