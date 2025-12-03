亞培血糖監測儀爆安全疑慮召回 食藥署：國內無同款

食藥署說明，亞培公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統部分感測器存在重大安全風險，該產品國內尚未核准醫療器材許可證，故國內無受影響產品。（本報資料照）

美國食品藥物管理局（FDA）2日發布最高級別的召回警告，指出亞培（Abbott）公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險。我國食藥署今天（3）說明，該產品國內尚未核准醫療器材許可證，至於同公司另一款連續血糖監測系統已獲我國核准，依據美國FDA警訊未受影響。

據外電報導，美國FDA於今年12月2日發布最高級別的Class I召回警告，指出亞培公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統，部分感測器存在重大安全風險，可能顯示錯誤的低血糖數值，進而導致糖尿病患者錯誤治療，迄今已造成7人死亡、736人嚴重傷害。

我國食藥署今天說明，亞培公司旗下FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統部分感測器存在重大安全風險，該產品國內尚未核准醫療器材許可證，故國內無受影響產品。

另外，我國核准美商亞培股份有限公司台灣分公司的連續血糖監測系統為「輔理善瞬感2掃描式葡萄糖監測系統（FreeStyle Libre 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM）」產品（衛部醫器輸字第034368號），依據美國FDA警訊，該型號未受影響。

食藥署醫療器材及化粧品組副組長陳映樺說明，國內核准的是第二代產品，目前尚未接獲廠商申請第三代產品；由於已經接獲國際警訊，未來若廠商提出查驗登記申請，食藥署將確認是否做相關改善、排除狀況，才會核予許可證。

