亞培2款CGM連續血糖監測出問題！7人死亡與此相關 台灣是否受影響？
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文
糖尿病是國人常見的慢性病之一，許多人會定期監測血糖來維持血糖穩定。不過，近期傳出亞培（Abbott）公司旗下的FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險，美國食品藥物管理局（FDA）更發出最嚴厲的Class I召回警示。
亞培2款CGM出包！逾700例嚴重傷害 美祭嚴厲召回指示
美國食品藥物管理局（FDA）指出，亞培旗下的FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器存在重大安全風險，可能導致監測系統顯示錯誤的血糖值，讓使用者誤以為自己的血糖偏低，因而調整胰島素或血糖藥的使用、進食攝取糖分等，導致實際上早已飆高的血糖值爆表，造成嚴重併發症，甚至因此致死。
亞培（Abbott）公司發表聲明表示，目前已通報共7例死亡、736例發生與該缺陷相關的嚴重傷害事件，這些事件可能與此問題有關，而受影響的FreeStyle Libre 3、FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統約有300萬個。
什麼是連續血糖監測CGM？ 對血糖控制有何幫助？
連續血糖監測系統（CGM）是一種血糖管理工具，它不像傳統血糖機每次檢測都需要扎針，而是在皮膚植入感測器測量血糖的變化趨勢，使用者能夠即時追蹤自己的血糖數值，降低低血糖、高血糖併發症風險，長時間觀察自己的血糖波動與控糖效果，更能找出最適合自己的飲食、運動、藥物控制策略，讓血糖狀況更加穩定。
台灣有無相關產品？ 對台灣民眾有何影響？
現在亞培（Abbott）公司旗下的FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）部分感測器出現問題，也讓不少民眾擔憂台灣是否有相關產品？會不會已經造成部分民眾健康傷害？
對於此次事件，食藥署表示，亞培（Abbott）公司旗下的FreeStyle Libre 3及FreeStyle Libre 3 Plus連續血糖監測系統（CGM）產品，國內其實尚未核准醫療器材許可證，所以國內並沒有受影響的產品，民眾可以安心。
不過，目前台灣有核准同公司「美商亞培股份有限公司台灣分公司」的連續血糖監測系統（CGM）「輔理善瞬感2掃描式葡萄糖監測系統（FreeStyle Libre 2 FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM）」產品（衛部醫器輸字第034368號）。食藥署清查後表示，依據美國FDA警訊，該型號並未受影響。
參考資料：
Abbott公司（https://abbott.mediaroom.com/press-releases?item=124718&utm_source=chatgpt.com）
