亞大勇奪教育部國際設計競賽全台第一 36件得國際大獎獲頒110萬元獎勵金

亞大校長蔡進發（2排左6）、亞大講座教授林磐聳（2排左7）與得獎同學合影。（圖：亞洲大學提供）

教育部「114年度鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」（IDC）邁入第20年，19日舉行頒獎典禮，亞洲大學再度寫下輝煌紀錄，共計有64人次學生、36件作品得到國際競賽大獎，獲教育部頒發110萬元獎勵金，成功奪下全台第一的寶座，這也是亞大繼連續10年蟬聯高教體系首位後，第二度榮登全國總冠軍，展現強大的國際設計競爭力。

教育部IDC計畫發起人、亞大講座教授林磐聳表示，IDC計畫第20年，邁入新的里程碑，已進入深耕期，朝下一個20年前進。計畫執行到現在已經有2094件得獎作品，頒發的獎金高達9,799萬元，台灣學生的設計能力強，早已在各大國際競賽中嶄露頭角。還有很多從過去得獎學生，現在已經是老師，也為台灣建立了完整的設計人才資料庫。

廣告 廣告

亞大今年獲獎作品設計含金量極高，有教育部核訂等級第一等的「紐約藝術指導協會獎ADC」銀獎1件、第二等「西班牙ISARCH設計獎」銅獎3件，以及「德國紅點設計獎」、「芬蘭拉赫第國際海報三年展」、「莫斯科國際平面設計雙年展金蜂獎」、「墨西哥國際海報雙年展」等獎項共32件。

亞大校長蔡進發指出，亞大創意設計學院建構完整的參賽輔導機制，透過舉辦國際大師工作坊及跨領域資源整合，積極鼓勵學生挑戰指標性國際設計賽，累計已獲得156件「德國紅點設計大獎」、23件「紐約ADC獎」、14件「iF設計新秀獎」、16個「墨西哥國際海報雙年展」，及多項「日本G-Mark」等國際殊榮。此次再度奪全國之冠，是對學生創意思維與專業技巧的最高肯定，更是對亞大培養設計人才的肯定。

亞大今年獲獎的作品，展現出深厚的人文關懷與創新思維。博士生陳郭益言的作品《2024 憂愁三部曲詩歌展》獲ADC銀獎，他也受邀上台分享得獎心得，說明他的作品以「別愁、離愁、歸愁」為題，融合手繪筆觸與詩意語彙，塑造出纏綿且抽象的悲傷質感，引導觀者在黑白視覺間感受各種無言的憂愁。

獲ISARCH設計獎銅獎的作品中，室設系陳羽馠同學的作品《陶苑》，設計提供展覽、體驗，透過融合自然元素與材料本質，將陶藝轉化為感知自然的場域，讓現代人在追求物質後能回歸簡單純粹的質樸之美。商品系卓苡姍同學的作品《腦波偵測睡眠氛圍燈》套組，內含腦波偵測枕巾、智慧感應燈及睡眠管理APP，透過e-textile感測器紀錄睡眠腦波，並連接感應燈在不同睡眠階段提供合適燈光，展現科技與生活的結合。

此外，數媒系呂雅筑同學的得獎作品《餐盤上的危機》，具備高度社會教育意義，畫面以餐盤上擺放魚網外觀的海洋生物，諷刺人類為滿足口腹之慾過度捕撈，進而導致生態危機。（張文祿報導）