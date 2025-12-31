亞大女大生跨年日斷魂！騎車「載同學吃午餐」遭貨車慘撞 校方悲慟證實

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

台中今（31）日中午發生一起嚴重交通事故。亞洲大學證實，一名年僅20歲的鄭姓女大生，中午騎機車載著林姓男同學外出購買午餐時，行經霧峰區乾溪東路，疑似與前方由44歲卓姓男子駕駛的大貨車發生碰撞，造成鄭女頭部與腹部重創，當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，詳細肇事原因仍待警方進一步釐清。

亞洲大學證實，一名年僅20歲的鄭姓女大生，中午騎機車載著林姓男同學外出購買午餐時，不慎與貨車嚴重碰撞，經送醫急救仍宣告不治。（圖／翻攝自Google地圖）

警方指出，事故發生於中午12時3分左右，鄭女騎車行經該路段時，與前方大貨車發生嚴重碰撞，鄭女當場OHCA（到院前心肺功能停止），經送往醫院全力搶救，仍於下午1時40分許宣告不治。

校方稍早出面證實這起不幸事件，對學生驟逝表達深切哀痛，並已第一時間啟動校安應變機制，由教官及導師前往醫院陪同家屬，協助後續事宜。校方也表示，後續將加強校園交通安全宣導，並提供相關心理輔導資源，協助師生面對突如其來的衝擊。

