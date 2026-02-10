亞大豐中分院名家揮毫贈春聯 院長曝3大過年病叮嚀防病

生活中心／陳佳鈴報導

亞洲大學附屬醫院豐中分院9日特地邀請書法名家現場揮毫贈送春聯，果然吸引不少民眾排隊挑選過年吉祥話，讓平時嚴肅的醫療空間瞬間增添不少溫馨與喜氣。（圖／翻攝畫面）

農曆新年腳步漸近，大街小巷瀰漫濃厚賀歲氣息，亞洲大學附屬醫院豐中分院9日特地邀請書法名家現場揮毫贈送春聯，果然吸引不少民眾排隊挑選過年吉祥話，讓平時嚴肅的醫療空間瞬間增添不少溫馨與喜氣，院長陳衍仁特別提醒民眾務必預防年節各種常見疾病，建議可提前領取慢性病藥物，才能健康過個好年。

揮毫活動在眾人的期待中揭開序幕，書法家們氣定神閒地鋪開紅紙，揮灑自如地寫下「金馬迎春」、「吉祥如意」等祈福字樣，不少民眾表示，近來正在準備大掃除，正好可以將剛出爐的春聯貼上，為全家帶來喜氣，也有剛看完診的民眾被熱鬧氣氛吸引，紛紛停下腳步駐足欣賞，大讚書法家的字跡蒼勁有力，「可以保平安」，讓醫院緊繃氣氛活絡不少。

廣告 廣告

院長陳衍仁也向現場排隊領春聯的民眾進行衛教叮嚀，他表示，春節期間常出現特定類型的「過年病」，其中以急性腸胃炎最常見，原因在於連假期間家家戶戶準備豐盛年菜，若食物重複加熱次數過多、保存環境不當，或是民眾為了不浪費食物而勉強吃下隔夜餐點，極易導致細菌感染或食物中毒。

此外陳衍仁也觀察到心血管疾病在春節期間的發病率不容小覷，關鍵是春節期間往往伴隨冷氣團襲台，加上民眾守夜熬夜、情緒起伏大，甚至在餐桌上攝取過多高油脂、高鹽分的食物，這些都是誘發心肌梗塞或腦中風的隱形殺手，對於「三高」族群而言，一旦出現胸悶、胸痛、呼吸困難，或是突然間肢體無力、言語不清等前兆，勿必要盡快就醫，不能擔心「不吉利」延誤治療時機。

至於慢性病患的用藥管理，陳衍仁也特別強調，春節期間許多藥局與門診會暫停營業，病患務必提前檢查剩餘藥量並及早備藥，目前各醫院都有公告領藥時間表，民眾不妨上網或電話詢問，才能在家過個平安年。

陳衍仁最後也不忘強調，豐中分院自去年底開幕後，便引進完整醫療科別滿足患者治療需求，專業深獲在地民眾肯定，未來四月份將會開始收治住院患者，提升照護等級，並陸續啟動手術室、震波碎石室、超音波檢查室跟腸胃鏡檢查室等設備，照顧廣大鄉親健康。



更多三立新聞網報導

廚師斜槓抓龍筋！90分$1700高CP值大排長龍 生意太旺遭檢舉

2026金馬年！東勢警春節維護啟動 主打治安交通 護鈔居家服務

埔里垃圾車首遭退運！進焚化爐驚見「輻射值超標」整車被迫載回

募千萬公益吞一半！毛孩天堂負責人涉侵占遭起訴 3天後陳屍台中租屋處

