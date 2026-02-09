亞大豐中分院辦名家揮毫送春聯吸引人潮 醫籲民眾注意「過年病」

亞大豐中分院辦名家揮毫送春聯吸引人潮，院長陳衍仁籲民眾注意「過年病」。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕農曆春節將屆，亞洲大學附屬醫院豐中分院今天特地邀請書法名家現場揮毫贈送春聯，吸引民眾排隊挑選過年吉祥話，讓平時嚴肅的醫療空間瞬間增添不少溫馨與喜氣，院長陳衍仁特別提醒民眾務必預防年節各種常見疾病，建議可提前領取慢性病藥物，才能健康過個好年。

揮毫活動在眾人的期待中揭開序幕，書法家們氣定神閒地鋪開紅紙，揮灑自如地寫下「金馬迎春」、「吉祥如意」等祈福字樣，不少民眾表示，近來正在準備大掃除，正好可以將剛出爐的春聯貼上，為全家帶來喜氣，也有剛看完診的民眾被熱鬧氣氛吸引，紛紛停下腳步駐足欣賞，大讚書法家的字跡蒼勁有力，「可以保平安」，讓醫院緊繃氣氛活絡不少。

院長陳衍仁向現場排隊領春聯的民眾衛教叮嚀指出，春節期間常出現特定類型的「過年病」，其中以急性腸胃炎最常見，原因在於連假期間家家戶戶準備豐盛年菜，若食物重複加熱次數過多、保存環境不當，或是民眾為了不浪費食物而勉強吃下隔夜餐點，極易導致細菌感染或食物中毒。

此外，陳衍仁說，心血管疾病在春節期間的發病率不容小覷，關鍵是春節期間往往伴隨冷氣團襲台，加上民眾守夜熬夜、情緒起伏大，甚至在餐桌上攝取過多高油脂、高鹽分的食物，這些都是誘發心肌梗塞或腦中風的隱形殺手，對於「三高」族群而言，一旦出現胸悶、胸痛、呼吸困難，或是突然間肢體無力、言語不清等前兆，勿必要盡快就醫，不能擔心「不吉利」延誤治療時機。

陳衍仁並特別強調，春節期間許多藥局與門診會暫停營業，提醒慢性病患務必提前檢查剩餘藥量並及早備藥，目前各醫院都有公告領藥時間表，民眾不妨上網或電話詢問，才能在家過個平安年。

陳衍仁說，亞大豐中分院自去年底開幕後，引進完整醫療科別滿足患者治療需求，專業深獲在地民眾肯定，4月起將開始收治住院患者，提升照護等級，並陸續啟動手術室、震波碎石室、超音波檢查室跟腸胃鏡檢查室等設備，照顧廣大鄉親健康。

