亞大辦機器人國際研討會 盼累積台灣智慧科技能量

（中央社記者蘇木春台中5日電）亞洲大學今天舉辦「未來生活人形機器人與主權人工智慧國際研討會」，會中邀集國內外學者交流，並展示機器人應用成果。校方期盼透過國際交流平台，為台灣智慧科技發展累積經驗與能量。

研討會今天在校內現代美術館舉辦，邀集國內外學界與產業代表，聚焦人形機器人從研發走向真實世界布署所需的技術、治理與信任基礎。

亞洲大學校長蔡進發會中表示，人形機器人逐步成為醫療、製造與生活服務的重要助力，但相關發展不僅是工程設計或演算法提升，更牽動資料安全、系統韌性、人機互信與社會接受度。校方期盼透過國際交流平台，與學界及產業夥伴，共同探索人形機器人實際落地的可行路徑，為台灣智慧科技發展累積經驗與能量。

美國史丹佛大學機器人研究中心主任哈蒂柏（Oussama Khatib）會中以「塑造人機協作的未來」為主題演講指出，人機協作的核心價值在於讓人類的經驗、直覺與判斷，在深海、災害現場等高風險或不可及環境仍能發揮作用。

哈蒂柏以史丹佛深海機器人的實例說明，透過觸覺回饋與立體視覺介面，人類專家得以與機器人即時協作，在極端深度執行探勘與介入任務，亦為偏鄉醫療、遠端維修與極端環境救援等應用打開想像。

研討會並安排「機器人技術合作暨展示」，由中國醫藥大學附設醫院與長聯科技合作展示「愛寶護理機器人」。長聯科技專案經理周穎說，設備整合語音互動、影像辨識與行動導引，可支援院內諮詢引導、衛教互動與部分可標準化的照護協助，朝「臨床夥伴」定位分擔第一線重複性工作，提升就醫體驗與照護效率。

亞洲大學AI與量子研究中心主任黃光彩提到，人形機器人若要在醫療、製造與生活服務成為可靠夥伴，除硬體動作能力與感測融合，也必須同步強化資料治理、系統安全、可擴充的部署架構與跨域整合能力，才能在不同場域穩健落地。（編輯：李錫璋）1150205