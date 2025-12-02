亞大醫院豐中分院2日啟用 豐原醫院預定明年底啟用
記者陳金龍／台中報導
亞洲大學附屬醫院豐中分院2日正式啟用，象徵亞大醫療體系在中部醫療版圖再添重要據點，分院院長陳衍仁表示，秉持創辦人蔡長海董事長堅持「以病人為中心」核心價值，院方斥資上億元重新改裝硬體，同時提供醫學中心等級的醫療團隊品質，營造患者安心就醫環境，為明年底即將啟用的豐原醫院打下堅實基礎。
亞大豐中分院前身為「英外科醫院」，創設於民國35年，後由中國醫藥大學附設醫院接辦，改制為中國醫藥大學附設醫院豐原分院，由於中醫大附醫與亞大醫院共組合作聯盟，經過整體策略調整後，決定由亞大醫院接手，經過近1年的軟硬體調整改善，昨日正式營運。
陳衍仁表示，亞大接手後的最大變革，即是針對院區舊有設施與服務流程進行全面升級，包括硬體環境的改建與軟體醫療服務的補強，期盼帶給豐原及鄰近地區民眾更安全、更舒適且更完善的就醫選擇。例如，原建物為依舊法規興建，不符現行醫療院所規範，包括空間尺度、無障礙動線或病房配置等，都難以承載現代醫療需求，亞大醫院接手後，即啟動硬體改建工程。
重建之後，病房空間與公共環境都達到最新的病床間距標準及無障礙規範，讓患者與家屬在治療過程中感受更高的安全性與舒適度，整體環境煥然一新，尤其病房採用自然採光、減壓配色與寬敞動線為主軸，並加入現代化安全機制，注重防滑設計、緊急呼叫系統優化及多點監測設備，使臨床照護更便利、病患住院更安心；在醫療照護部分，則延攬多位專科醫師，包括內科、外科與多個重要次專科，希望在既有基礎上補強診療能量，提供更全面的醫療服務。
陳衍仁說，豐中分院與預計明年底正式啟用的「亞洲大學附設豐原醫院」將形成互補布局，扮演中台灣北端的重要醫療防線，注重民眾最在乎的急重難症處理能力、提升住院品質、加強長者照護與復健資源，同時也會結合社區醫療與健康促進服務，期盼讓豐原及鄰近鄉鎮民眾不用長途奔波，也能享有品質兼具、規格一致的醫療服務。
其他人也在看
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 29
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 76
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 55
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 90
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 44
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 110
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 61
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 58
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 11 小時前 ・ 4
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 15 小時前 ・ 64
中配錢麗遭廢止依親居留！她喊話台灣人「給中共1機會」網開噴了
政治中心／綜合報導中配議題在台持續延燒，過去才有中配亞亞、小微、恩綺等人，踩了紅線遭到移民署依法處分驅離出境，近日一名中配「錢麗」也被註銷台灣戶籍，隨後內政部再次跨部會審議後，決議廢止其「依親居留」和健保等福利，對此錢麗先是發文批評「綠色恐怖」，認為自己遭到迫害，表明會提出訴願維護權益，緊接著又發文控訴賴清德政府，並表示「請給中國共產黨一個在台執政機會」，讓網友傻眼吐槽：「怎麼會有那麼囂張的中配啊？」。民視 ・ 5 小時前 ・ 200
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 67