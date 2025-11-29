亞大附醫助長者做檢測！72歲翁「多坐少動」肌肉掉光光…骨密度拉警報

記者吳泊萱／台中報導

亞大醫院副院長林志隆（右）與家醫科主任林益卿（左），提醒民眾癌症篩檢重要性。（圖／亞大附醫提供）

為協助社區長者掌握自身健康狀況，提早預防與治療疾病，亞洲大學附屬醫院今日（29日）在霧峰區農會廣場，舉辦「樂齡老化暨健康促進嘉年華」。許多長者在家人的陪同下完成身體檢測，並吸收健康講座知識；院方強調，未來將持續走入社區，達到健康老化目標。

亞洲大學附屬醫院神經醫學中心副院長林志隆指出，根據內政部最新公布統計數據，全國人口數已連續21個月負成長，其中65歲以上人口數占全國人數高達19.8％，距離台灣邁入超高齡社會、老年人口數突破20％僅一步之遙。因此，如何活得長、活得好，已經是當下必須正視的問題，也是當下政府推動「國家希望工程」的重要目標之一。

亞大附醫舉辦「樂齡老化暨健康促進嘉年華」，吸引大量民眾帶長者來體驗。（圖／亞大附醫提供）

林志隆表示，考量到部分長輩對自身身體變化不敏感，總認為不痛就不需要檢查，或者欠缺正確飲食及運動習慣，導致沒意識到身體狀況逐漸走下坡。醫療團隊決定主動走進社區，提升長者的諮詢意願，以「動得輕鬆、吃得健康、檢得安心」為核心，積極爭取「健康台灣深耕計畫」經費補助，希望讓長者在輕鬆的環境中，接受正確的健康衛教資訊。

醫師在活動現場義診，協助長者了解自身健康狀況。（圖／亞大附醫提供）

活動現場，一位72歲林姓阿伯，原本自認平常能走能動，「應該沒什麼問題」，但在家屬鼓勵下，接受身體組成與骨質檢測後，發現肌肉量偏低且骨密度呈現警示值。阿伯聽完醫師解說後才驚覺，自己長期久坐、鮮少運動的習慣，已讓骨質與肌力默默流失，等回家之後要開始散步、早睡、少吃宵夜。

林志隆強調，老化不可怕，可怕的是忽略老化帶來的警訊，包括肌力下降、骨質流失、慢性病控制不佳，都是隨著年齡變化必然面臨的挑戰，只要願意走出戶外運動、規律追蹤和調整飲食習慣，相信生活品質仍能維持良好水準。

主辦單位也邀請復健科物理治療師帶領「樂齡拉伸運動」，社區醫學中心護理師則以日常生活角度說明預防的重要性，提醒民眾久坐、睡眠不足、吃得太油或蔬果不足，都會讓身體在無聲中累積負擔。

精神科醫師特別提醒，酒精成癮在部分長者中常被忽略，若家中長輩出現情緒不穩、睡眠障礙或依賴酒精舒緩不適，都應及早就醫；中醫團隊則分享「順應季節、三餐規律、情緒平衡」的重要性，並鼓勵長者觀察身體的小變化。



