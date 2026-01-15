亞太主球場夜間測試賽開打
記者陳治交∕台南報導
中華職棒聯盟十五日晚間在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場測試賽，如果一切順利取得比賽場地認證，很快就能確定統一獅台南主場開幕戰比賽場地。對此，統一獅球團充滿期待、樂觀其成，「統一獅官方粉絲團」招募亞太棒球場工作人員。
亞太成棒主球場可容納二萬五千名觀眾，比只有二萬人的台中洲際棒球場、高雄澄清湖棒球場多了五千席座位，是全台最大室外棒球場，無論從它的座位席高低與啦啦隊應援看台都大了許多，安全防護網設置在本壘後方觀眾席，一、三壘側的球迷則是無安全網，整體球場視野相當遼闊，不會有太多的鋼筋支架遮擋視線。
亞太成棒主球場今年一月申報竣工，市府與中職聯盟賽務部、統一獅球團進行場地測試，中職聯盟提出十一項球場改善項目，確保場地符合中職比賽標準與安全規範，目前進入認證的最後階段，測試賽通過後，就有機會安排三月官辦熱身賽。
體育局計畫採單場或季賽方式租賃亞太成棒主球場，未來再進一步討論ＯＴ委辦民營模式。統一獅球團充滿期待、樂觀其成，「統一獅官方粉絲團」招募亞太棒球場工作人員，包括票務工讀生、活動工讀生、商品工讀生、業務工讀生。
體育局指出，春訓期間，韓職樂天巨人將於一月二十六日至二月二十日使用亞太成棒副球場、少棒主球場、室內投打練習場；韓職ＮＣ恐龍於二月八日至三月二日租用亞太成棒主球場與少棒副球場；統一獅則是二月二十三日至三月三十一日在亞太成棒副球場、室內投打練習場。
