亞太公益董事總辭控教育部阻撓校產歸公 楊玉惠：若有打電話給3校長就請辭
位於苗栗的亞太創意技術學院停辦至今超過6年，2021年苗栗地方法院核准，由律師林永頌律師等人組成公益董事會、啟動解散清算程序，截至2024年6月，確認債務總額約7627萬餘元，但校地等校產總值約24.52億元。
去年底，全體公益董事暨監察人舉行記者會，宣布集體請辭抗議，批評教育部行政怠惰、阻撓校地媒合，導致校產至今仍然無法歸公，強迫「公開標售」校產，恐讓24億資產落入財團手中。
亞太公益董事會並指控，國立陽明交通大學及國立聯合大學多次表達承接亞太校地的正面意願，但兩校遭到技職司主管關切後，皆以 「教育部無法支持後續經費」為由，表達無法承接亞太校地。
今（８）技職司司長楊玉惠在立法院備詢時強調，「假設校長有接到我的電話，我馬上請辭」，對於所有私校退場的校地，國有化、公共化是原則，甚至還去拜託學校來接收，不會阻擋。
控教育部阻撓校地媒合 亞太公益董事會總辭
「公益董事全體請辭是台灣有史以來第一次，」高教工會理事長、亞太公益董事周平指出，董事會秉持著《私校退場條例》「校產歸功」的精神，反對私立學校因退場而使校產流入私人財團市場，多次拜訪多所學校、新竹竹科管理局、 內政部國產署等單位。
周平批評，教育部是成事不足，敗事有餘，行政怠惰、阻撓校地媒合，包括國立清華大學、國立陽明交通大學及國立聯合大學都曾表達有承接意願，但都以教育部無法支持後續經費為由退卻。
國民黨立委萬美玲今就此議題質詢，要求教育部再去溝通，公益董事集體請辭對教育部、教育現場都不是好事。
司長賭烏紗帽自清 教育部曝難產原因
對此，楊玉惠澄清，「假如這三個學校的校長有接到我的電話，我馬上請辭，我沒有跟這3個校長打過任何一通電話」，對於所有私校學校退場的校地，國有化、公共化，這是一致的原則，「我們甚至還去拜託學校在校務可以使用這個校地的前提之下來接收，不會去阻擋。」
高教司次長朱俊彰說明，教育部也廣發給大專校院，並與部會逐一說明、到現場會刊看是否有承接意願，「這些大學（指拒絕學校）是校務會議就沒有通過」，像是台科大併華夏科大、清大接收中華大學都沒有問題，教育部的立場就是盡量協助。
教育部日前也發新聞稿表示，亞太學院的校地經行政院多次召開跨部會會議媒合，因部分面積具私人產權爭議，且面積小、處於順向坡等先天條件不佳因素，導致沒有政府機關願意承接。只能請學校法人依照「私立學校法」第49條規定，處分校產清償債務之後，再將剩餘款項歸公。
教育部強調，亞太學院長久閒置，恐成為治安死角，考量公共安全，只能透過處分校產，將清償債務後的價金捐贈政府機關，是現實上完成法人清算的唯一途徑。
