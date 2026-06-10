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亞太區小馬少棒 南市不敵大陸

郭良傑／台南報導
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台南市少棒代表隊參加在大陸浙江平陽舉行的小馬聯盟世界少棒亞太區錦標賽，首戰3比11輸給地主林埭小龍人隊。（台南市棒委會提供／郭良傑台南傳真）
台南市少棒代表隊參加在大陸浙江平陽舉行的小馬聯盟世界少棒亞太區錦標賽，首戰3比11輸給地主林埭小龍人隊。（台南市棒委會提供／郭良傑台南傳真）

美國小馬聯盟世界少棒亞太區錦標賽8日在大陸浙江省平湖市徐家埭開打，代表台灣的台南市少棒聯隊首場出師不利，遇到實力堅強的地主林埭小龍人隊，第3局被對方打出滿貫全壘打，以3比11輸球，令不少球迷感到驚訝，直指大陸少棒變強了！9日第二場比賽，台南市隊以20比1輕取印尼隊，後續比賽仍將全力求勝。

台南市少棒代表隊首場出師不利吞敗，對手林埭小龍人隊是浙江嘉興市的冠軍隊，這支隊伍自民國109年以來5度拿下浙江省錦標賽的U12、U15冠軍，球員的身材體型都很高大，基本動作不錯，球技顯得非常成熟，攻守都很穩定。前天比賽中，3局上半攻占滿壘時，突襲短打先馳得點，下一棒揮出滿貫全壘打，直接攻進5分大局。

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台南市隊落後5分後，攻守施展不開來，4、5兩局攻進3分，對手安打加短打掩護，加上守備嚴重失誤，後面3局再攻進6分，台南市隊反攻無效，終場以3比11首嚐敗績。第2場比賽以20比1擊敗印尼隊，目前戰績1勝1敗。

批踢踢（PTT）棒球版貼出台南市隊在大陸首戰失利的消息，令網友們驚訝表示「對岸少棒這麼強喔！竟然能贏我們的少棒，台灣最引以為傲的運動都輸給大陸了」，也有網友認為「小朋友的比賽不要給壓力，快樂打球就好」。

另有網友在臉書質疑比賽對手可能使用彈性較佳、不符合規定的球棒。但據了解，這次大會規定，各隊比賽球棒都必須有「USABat」認證，各隊在賽前都須將比賽用球棒送大會認證貼上標籤，各隊教練也都派員參加賽前技術會議，目前沒有違規使用球棒的問題。

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