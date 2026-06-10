亞太區小馬少棒 南市不敵大陸

美國小馬聯盟世界少棒亞太區錦標賽8日在大陸浙江省平湖市徐家埭開打，代表台灣的台南市少棒聯隊首場出師不利，遇到實力堅強的地主林埭小龍人隊，第3局被對方打出滿貫全壘打，以3比11輸球，令不少球迷感到驚訝，直指大陸少棒變強了！9日第二場比賽，台南市隊以20比1輕取印尼隊，後續比賽仍將全力求勝。

台南市少棒代表隊首場出師不利吞敗，對手林埭小龍人隊是浙江嘉興市的冠軍隊，這支隊伍自民國109年以來5度拿下浙江省錦標賽的U12、U15冠軍，球員的身材體型都很高大，基本動作不錯，球技顯得非常成熟，攻守都很穩定。前天比賽中，3局上半攻占滿壘時，突襲短打先馳得點，下一棒揮出滿貫全壘打，直接攻進5分大局。

廣告 廣告

台南市隊落後5分後，攻守施展不開來，4、5兩局攻進3分，對手安打加短打掩護，加上守備嚴重失誤，後面3局再攻進6分，台南市隊反攻無效，終場以3比11首嚐敗績。第2場比賽以20比1擊敗印尼隊，目前戰績1勝1敗。

批踢踢（PTT）棒球版貼出台南市隊在大陸首戰失利的消息，令網友們驚訝表示「對岸少棒這麼強喔！竟然能贏我們的少棒，台灣最引以為傲的運動都輸給大陸了」，也有網友認為「小朋友的比賽不要給壓力，快樂打球就好」。

另有網友在臉書質疑比賽對手可能使用彈性較佳、不符合規定的球棒。但據了解，這次大會規定，各隊比賽球棒都必須有「USABat」認證，各隊在賽前都須將比賽用球棒送大會認證貼上標籤，各隊教練也都派員參加賽前技術會議，目前沒有違規使用球棒的問題。