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亞太唯一訓練中心落腳台灣！ 台大「無傷口治癌」累積80例 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

癌症治療進展神速，最新技術已可以用聚焦超音波「無傷口」原地碎化消融腫瘤，而亞太唯一的訓練中心就在台灣！台大醫院今（10）日正式與美方簽署合作備忘錄（MOU），並同步舉行「亞太癌症碎化消融訓練中心」揭牌儀式，而台大醫院在過去一年內已完成80例臨床試驗，治療均達到一定效果，也因此被選中。

台大醫院院長余忠仁上午代表簽署MOU，他表示，這象徵了台灣癌症無創治療正式邁向國際重要里程碑，也使台大醫院成為亞太地區唯一具備多癌別碎化消融臨床試驗經驗與完整訓練體系的醫學中心。

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台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文表示，癌症治療本身一直在進步，從傳統大傷口手術變成小傷口的微創手術，藥物的化學治療，再到放射線的放療，然後就是最新的消融治療，就是利用微小傷口讓腫瘤在原地消化融解掉，今天更進展到新的時代，連傷口都不需要，直接利用聚焦的超音波照射腫瘤，穿透皮膚去治療，完全無創，這是癌症治療的新境界。

黃凱文說，聚焦超音波學理上只要是細胞都能達到一定殺傷，但目前美國跟台灣通過的適應症是肝癌以及各種癌症的肝轉移，台大一年內已進行80例臨床試驗，均達到一定效果，也因為累積很多經驗，並發表不少成果，所以美方才希望在台大建立有關治療、開發以及訓練部分的長久合作關係，未來也會繼續展開各項後續臨床試驗。學理上，只要照射得到的部分應都可以適用。

黃凱文說，這是一個非常需要技術、很高難度技巧的設備，需要一定嚴謹的訓練流程，目前已有4個國家以及國內2、3個醫學中心的醫師們來觀摩過；治療目前為自費，以香港為例，每一次治療約新台幣130萬至140萬元，但國內預估會便宜一半以上。

台大醫院指出，相較於傳統熱消融治療仍需穿刺腫瘤，碎化消融最大的特色在於不需開刀、不需穿刺、無熱傷害且無輻射暴露，特別對於位於重要血管、膽管、腸胃道周邊或深部器官的困難腫瘤，有機會降低熱擴散、出血及周邊組織損傷等風險。然而，碎化消融並非單純設備操作，而是一套高度仰賴影像判讀、腫瘤解剖理解、麻醉協作與跨團隊整合能力的精密治療平台。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

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