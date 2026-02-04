亞太國際棒球訓練中心春訓搶手 韓職球隊再度來集訓並辦理公益棒球教室

亞太國際棒球訓練中心春訓機會搶手，韓國樂天巨人隊球員抵台後隨即展開各項訓練行程。（記者李嘉祥攝）

臺南市亞太國際棒球訓練中心設備完善，鄰近市區交通便利，加上臺南冬季日照時間長、溫濕度適合戶外訓練，成為國內外球隊心中炙手可熱的春訓熱門基地，在韓國職棒擁有廣大球迷的樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）1月25日抵台，NC恐龍隊（NC Dinos）也將於2月8日抵達臺南南展開集訓；春訓期間兩隊並分別開設青棒、青少棒公益棒球教室以及教練指導QA課程，於棒球場上進行臺韓國際交流。

樂天巨人隊球員抵台後隨即展開集訓，受益於亞太國際棒球訓練中心完備場域，球員可分別在不同場地進行各項必要訓練，在成棒副球場進行打擊練習、室內外投打練習場進行投捕、傳接球等訓練，達成春訓所需各種訓練要求；南市城市棒球隊總教練3日也先行帶領教練團及選手至亞太向樂天巨人教練團請益，針對不同國家的棒球文化與技術進行交流，期帶給年輕選手及教練特別的經驗和收獲。

市長黃偉哲表示，冬季臺南氣候舒適，白天體感溫度約在18至23度間，日間陽光充足，甚少下雨，是進行各種戶外棒球訓練的好天氣；繼去年春季的良好合作經驗後，樂天巨人隊及NC恐龍隊今年再度申請來臺春訓，自2024年市府與樂天巨人隊簽訂簽署合作備忘錄後，該隊已連續2年來臺南訓練；NC恐龍隊去年9月也積極與市府簽訂契約，同樣連續2年來台，兩支隊伍對亞太國際棒球訓練中心的場地及設備皆給予高度評價。

體育局長陳良乾指出，亞太國際棒球訓練中心春訓預約搶手，除優先保留在地球團中華職棒統一獅棒球隊申請外，各球團需於前一年度即早確定日程並完成申請手續，今年就有韓國球團因較晚完成申請手續而向隅；依照先前經驗，韓職球團抵台後會迅速進入備戰狀態展開集訓，訓練精實且科學，展現職業球隊風範，值得本市各級球隊參考借鑑。

陳良乾局長進一步說明，春訓期間，樂天巨人安排2場公益棒球教室，將帶領本市青棒、青少棒校隊及南市城市棒球隊進行扎實的棒球訓練；NC恐龍則安排4場教練指導QA課程，與南市四級棒球教練進行QA交流；春訓期間也吸引熱情球迷來為球員打氣，也提醒球迷留意自身安全及隨身物品、保持國際禮儀展現良好球迷的風範，讓國內外球團工作人員、球員及教練都能在亞太國際棒球訓練中心全力備戰，一起迎接開季後的精采賽事。