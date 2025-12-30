亞太學院校產歸公爭議 教部：應先處分校地償債

（中央社記者陳至中台北30日電）高教工會今天召開記者會，指教育部杯葛亞太創意技術學院「校產歸公」。教育部解釋，依規定須先處分校產清償債務，但學校法人一直沒有作業進度，因此退場基金也無法撥付款項。

位於苗栗縣的亞太學院，自民國108年停辦，董事會於111年解散學校，進入清算程序。董事會提出直接將校園完整捐贈政府，但教育部要求先切割部分校產公開標售，雙方爭執至今。

高教工會今天召開記者會指出，為抗議教育部杯葛，亞太學院全體董事和監察人已總辭抗議。其中一項關鍵是教育部拒絕撥補必要經費，藉此施壓董事會將校產標售，有圖利財團的嫌疑。

對此，教育部今天發布新聞稿解釋，亞太學院有超過新台幣8000萬元的債務，在沒有完成清算程序的狀況下，債務持續累積，並由退場基金持續墊付教職員退休慰助金、公保超額年金等款項。

教育部指出，亞太學院的校地經行政院多次召開跨部會會議媒合，因部分面積具私人產權爭議，且面積小、處於順向坡等先天條件不佳因素，導致沒有政府機關願意承接。教育部只能請學校法人依照「私立學校法」第49條規定，處分校產清償債務之後，再將剩餘款項歸公。

教育部指出，退場基金於112到114年間，共墊付亞太學院4330萬元，第1次墊付已全數撥付，第2次墊付依據退場基金管理委員會決議，要求法人應先處分校地後再撥付，期間考量法人表達有國立學校願意承接，因此先撥付第1期款項；但後續卻沒有進度，無法繼續撥付第2期款項。

教育部強調，亞太學院長久閒置，恐成為治安死角，考量公共安全，只能透過處分校產，將清償債務後的價金捐贈政府機關，是現實上完成法人清算的唯一途徑。（編輯：吳素柔）1141230