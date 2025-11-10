南部中心／綜合報導

每年11月份，亞太急難關懷救助協會攜手舉辦公益捐血活動。今年由創辦人盧宜鈴攜手現任理事長梁淯傑及名譽理事長歐英麟暨工作團隊與志工共同努力下，在台北信義區號召志工與年輕朋友一同獻愛心，捐血給正在醫院缺血的病患。





"亞太急難關懷救助協會"捐血活動 號召志工做愛心

亞太急難關懷救助協會創辦人盧宜鈴（左）和台北市社會局長姚淑文（右）一同獻愛心。（圖／翻攝畫面）

「熱血傳愛、讓愛延續」發揮急難救助，生命至上，捐血ㄧ袋，救人一命的使命。9日台北市社會局姚淑文局長，特別蒞臨指導，並親自協助本會活動進行，期盼未來大家都能心手相連，幫助無助社會弱勢族群。亞太急難關懷救助協會創辦人盧宜鈴表示：「27年來，還好有ㄧ群菁英志工默默奉獻，出錢出力，低調奉獻，沒有大家的支持與努力，無法完成各項任務，再次感謝各界人士支持與志工們默默付出。」

大型捐血活動，不少民眾都來響應。（圖／翻攝畫面）

這次捐血活動是展現各界社團匯聚力量、團結一心的最佳楷模。期盼我們的愛與溫暖，持續在社會各角落中傳遞與擴散。活動在台北市信義區威秀影城旁徒步區舉行，希望號召社會各界踴躍參與， 幫助醫療機構補充血液庫存，促進社會公益，為有需求的病患帶來生命的希望。

亞太急難關懷救助協會，舉辦大型捐血活動。（圖／翻攝畫面）

亞太急難關懷救助協會創辦人盧宜鈴表示：「我們希望透過每年的大型活動，喚起更多人的社會責任。取之於社會，回饋於社會。以實際行動幫助需要幫助的人。發揮急難救助的精神。」讓更多愛心在社會中廣泛傳播，持續奉獻。

