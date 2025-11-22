亞太慢食年會！饒慶鈴分享永續食物政策 EMBERS.臺東慢食共議臺灣主食文化韌性

▲菲律賓慢食年會活動。

【記者 朱達志／台東 報導】臺東慢食代表隊參與菲律賓巴科洛2025亞太慢食年會，臺東縣長饒慶鈴昨（21）日以「永續發展和食物政策」（Sustainable Development and Food Policy）為主題，與巴科洛市議員Em Ang，從縣市首長的政策高度，對話亞太地方政府在推動永續發展與食物政策上的具體作為。

饒慶鈴從城市治理高度分享臺東推動永續食物系統的核心策略，打造成具有氣候韌性的城市。首先，在地方糧食自主與社區力量方面，透過慢食節與地方農產復興，強調小農、市集、地方產業的緊密合作，強化社區對糧食主權的掌握和韌性。

對於文化多樣性與飲食傳承，饒慶鈴指出多元族群的飲食文化是臺東最寶貴資產，食物是凝聚文化與促進理解的媒介。臺東結合永續觀光與食農教育，推動「慢食旅遊」，讓遊客從消費者轉變為土地的學習者，提高公民意識。鼓勵農民為自己產品感到驕傲，在市場上展示農民照片，建立消費者對農產品的信任與連結 。

饒慶鈴提及「垃圾減量」的成功，在慢食節期間，透過全面禁用一次性塑膠，展現顯著的環保成效 。並強調，食物政策更涉及文化、觀光與環境永續。臺東慢食節正是建立在對食、農、漁業及文化傳承與在地食材鏈結的支持。

米其林綠星餐廳EMBERS主廚郭庭瑋（Wes Kuo），與臺東慢食原民代表也分享「臺灣主食系統：土地的迴響與飲食文化遺產」，透過對話將不同族群的主食，如小米、芋頭、樹豆和水稻等，展示臺灣主食的多樣性和獨特性。代表隊的胡郁如（Ibu）、溫秀琴（Lily）、利曉鳳和潘晨綱分享不同族群如何透過對土地深刻理解，維持傳統主食系統的韌性與多樣性。這是臺灣首次在國際舞台上論述傳統飲食文化置於國際社群，獲與會者讚賞。

臺東代表隊此行交流成果豐碩，展示臺東原民的傳統智慧、新港漁港的永續漁業，更向國際展現在氣候變遷下傳統飲食文化的韌性。會後也向國際慢食總部代表及世界各地慢食推動代表，致贈極具臺東特色的伴手禮，象徵友好結盟。臺東已成功躍升為亞太慢食地圖上耀眼新星，將持續深化與國際慢食社群的夥伴關係。（照片記者朱達志翻攝）