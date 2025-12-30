亞太技術學院退場清算 公益董事總辭抗議教育部怠惰

一一簽名同意，亞太創意技術學院公益董事暨監察人全體總辭，抗議教育部長期消極作為，延宕退場與校產充公進程。董事長、律師林永頌說，教育部沒發函給公立學校，今（2025）年起才由法人主動函詢18個機關及51所國立大學。

亞太技術學院董事長林永頌指出，「清華大學離我們不遠，曾經2度來看我們學校，那本來有意願，但是據我們了解，教育部去問清大說你有錢嗎？大概是杯葛他，據我們所知是這樣，所以清大後來就打消這個念頭要用別的地方。」

公益董事會指出，截至2024年6月亞太債務約7600多萬，校產約24億，但教育部變相阻撓校產歸公，只得公開標售，不只讓董事會蒙上「校產歸公不力」的遺憾，也質疑是否在圖利財團。

亞太技術學院公益董事林建邦表示，「如果等到拍賣到10億以下的時候，你有這些錢你會不會出手？有可能啊就出手了，掛羊頭賣狗肉，我開始掛著學校招牌，可以開始做一些營收的事情，好好賺，只要花7000萬就把債務解決掉。」

亞太技術學院公益董事黃惠芝認為，「如果亞太校產最終會賤價出售的話，這就會成為台灣私校退場制度的破口，是一個最差的範例。」

教育部回應，亞太法人目前負債超過8000萬，也沒有自有資金，清算延宕逾3年，債務持續累積；而教育部多次媒合中央與地方，沒有政府機關願意接手，才會透過公開標售，沒有圖利特定人的可能。董事會則呼籲行政院出面協調，在他們退出後監督教育部，也能整合相關單位讓校產歸公。