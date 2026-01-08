亞太技院爭議立院延燒 技職司長否認施壓：若致電3校長就請辭

立法院教育及文化委員會審查「大學法部分條文修正草案」等案，教育部次長朱俊彰列席備詢。(記者田裕華攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕停辦6年、位於苗栗頭份的私立亞太創意技術學院，校產清算與去向至今未解，引爆公益董事會與教育部正面衝突，相關爭議今(8)日在立法院教育委員會持續發酵。教育部技職司長楊玉惠答詢時嚴正表示，絕對沒有施壓這件事，她沒有打電話給傳出擬接手的清華大學、陽明交大與聯合大學校長，如果這3個校長有接到她的電話，她馬上請辭，強調對所有退場私立學校，教育部皆基於國有化和公共化，採取一致性原則，教育部甚至去拜託學校接收，絕不可能阻擋。

公益董事會日前召開記者會，批教育部行政怠惰、未積極媒合校地，導致清算程序長期停擺，甚至質疑教育部要求公開標售校產，恐讓僅約8000萬元負債，換來高達24億元資產流入財團，要求行政院出面要部會接手。但教育部數度澄清，因校地具私人產權爭議及先天條件不佳(面積小、順向坡等)等因素，雖多次洽詢中央機關及地方政府承接校地，卻無機關有意承接，依私校法規定，請亞太法人處分校產、清償債務後，將剩餘款項歸公，絕非圖利他人。

立委萬美玲質詢指出，亞太創意技術學院公益董事早已進駐，教育部應主動逐一協調潛在承接單位，卻以「廣發函文」作為主要作法，顯得過於消極。

教育部次長朱俊彰說明，針對所有私校退場案件，校地國有化、公共化皆為一致原則，教育部也一再發函各部會及公立學校徵詢承接意願，亞太案並未例外，函文廣發後，也有逐一向相關單位說明，並安排多次場勘，但最終皆因校方內部評估或校務會議未通過而告吹，「不是教育部不幫忙，而是沒有人願意接手」。

萬美玲則引公益董事會成員、高教工會理事長的周平曾表示，董事會曾主動接洽清華大學、陽明交大與聯合大學，初期校方均表達承接意願，並完成實地勘察，卻傳出教育部高層私下暗示「接手後不會有經費補助」，使校方相繼打退堂鼓。

對此，楊玉惠答詢時嚴正否認，強調未曾致電或私下接觸3校校長，更未阻擋任何承接行為，並直言「若有校長接到我的電話，我立刻請辭」。朱俊彰強調，過往包括華夏科大與台科大、清大與中華大學的校地整併案例，皆是在校務會議通過後順利推動，教育部角色始終是協助而非干預。

亞太技院爭議立院延燒，教育部次長朱俊彰(左)說明無單位願意接手。教育部技職司長楊玉惠(右)答詢時嚴正否認施壓，強調還去拜託學校接收。(記者林曉雲攝)

