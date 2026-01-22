亞太支付發展新動能！Visa盤點「2026支付趨勢」：聚焦AI代理、法幣與加密資產互通

AI代理替你做決策、替你下單，穩定幣從「概念」走向「規模化」，而支付世界最稀缺的資產，可能不再只是速度，而是「能不能被信任」。Visa今（22）日發布2026年5大支付趨勢，聚焦AI商務、支付安全與數位資產，勾勒未來一年支付生態的主要變化方向。

台灣Visa總經理黃慧琴直言，2025年是支付產業「有史以來最具動能的一年」，背後驅動力來自AI驅動商務的崛起、穩定幣角色日益重要，以及身分加速數位化；「這不僅是既有支付模式的優化，更是對全球資金流動方式的一次根本性重塑」。​

AI代理式商務走向主流：從消費端延伸到企業端

Visa觀察，AI技術成熟正把商務模式推進到「代理式商務（Agentic Commerce）」：由AI協助完成交易決策與支付流程，讓購物更即時、也更貼近需求。以美國市場為例，2025年7月生成式AI帶動的線上零售流量年增率高達4,700%；隨著亞太數位優先、以行動裝置為核心的商務環境成熟，相關應用也可望在區域內擴展。

更值得注意的是，代理式商務的衝擊不只在消費端。Visa指出，亞太擁有超過2億家企業，全球前80大貿易走廊中有70條涉及亞太；在新一代企業決策者期待B2B支付也能像消費支付一樣「簡單、流暢且安全」下，B2B支付正加速「消費化」，進一步推動市場對AI代理的需求。

為了讓AI代理能「被信任」，Visa表示將擴展Visa Intelligent Commerce，並透過整合式API、相關配套機制與低程式碼Trusted Agent Protocol安全協議，協助商家辨識可信任的AI代理、在交易雙方間建立可擴展的信任機制；Visa也預計於2026年初啟動多項試點計畫，加速亞太生態系夥伴採用，讓代理式商務從概念驗證走向實際落地。

穩定幣規模化：法幣與加密資產走向互通

在數位資產面向，Visa的判斷是「不再是二選一」。Visa指出，未來支付發展的關鍵不在於法幣或加密資產孰優，而在於不同資產間的互通性與整合能力；因此正透過多項穩定幣布局，推動法幣與加密資產之間更順暢的金流往來，包括與新加坡跨境支付平台Nium合作的試點計畫，以及在Visa Direct上推出以穩定幣為基礎的支付服務。

Visa進一步指出，隨應用場景擴展，穩定幣正加速融入全球金融體系，市場規模已突破2,500億美元（約合新台幣7.91兆元）；Visa目前已在全球40多個國家與地區支援超過130個與穩定幣連結的卡片方案，且穩定幣年度清算金額達35億美元（約合新台幣1107億元），顯示穩定幣正從概念走向規模化應用。

此外，Visa也提到穩定幣需求正向亞太擴散，香港、日本、新加坡等市場監管環境逐步明朗；Visa因而成立「全球穩定幣顧問業務（Global Stablecoins Advisory Practice）」，協助金融機構與產業夥伴掌握整合節奏，推動穩定幣更有序融入亞太各地經濟體系。

身分安全成「信任底座」：詐騙戰場從交易轉向身分

當AI讓支付更便利，也同步讓詐騙升級。Visa引述研究指出，全球網路犯罪造成的經濟損失預估2029年達15.6兆美元（約合新台幣493.4兆元），且目前惡意機器人流量已占整體網路流量37%；在亞洲，詐騙風險不僅影響消費者信任，也可能衝擊整體經濟成長。

Visa觀察，低成本AI工具普及後，詐騙已逐步從「單筆交易」轉向「身分冒用」，身分驗證成為AI詐騙時代的關鍵戰場；展望2026年，安全且值得信賴的身分驗證機制，將成為支付產業的重要差異化關鍵。

在具體防護上，Visa主張以多層次安全架構推進三項作法：其一，加速代碼化（Tokenization），以專屬加密金鑰取代實體卡號，並讓卡片能更安全綁定至行動錢包與AI代理，交易詐騙率可降低34%；其二，善用生物辨識，在無實體卡片情境下用指紋、臉部辨識驗證身分，相較一次性密碼（OTP）詐騙發生率最高可降低50%；其三，強化生態系防護，過去五年Visa已投入至少120億美元（約合新台幣3795億元）強化技術與基礎建設，並推出Visa Network Defense等防詐服務。

告別手動輸入結帳：Click to Pay以「順暢」換回轉換率

在消費者最有感的「結帳」環節，Visa指出繁複的手動輸入流程正逐步走入歷史，消費者期待更快速、順暢且穩定的體驗；Visa最新研究顯示，亞太區每10位受訪者中，就有6位在過去一年遇過刷卡付款不順，常見原因是忘記卡號資訊或未即時收到OTP，這不只影響體驗，也讓商家面臨交易流失風險。

因此Visa表示將擴大Click to Pay在亞太區的推動，透過Tokenization與Visa Payment Passkey生物辨識驗證機制，在提升結帳效率的同時強化交易安全；隨主要電商平台與發卡機構加入，Click to Pay可望成為亞太電商新的結帳體驗標準。

跨平台、跨幣別、跨境都要「無縫」互通

最後，Visa將「互通性（Interoperability）」視為下一階段支付競爭力核心。Visa指出，亞太長期位居全球支付創新的核心樞紐，從數位錢包、QR Code支付到即時支付（RTP）網路皆已融入日常；展望2026年，現金、卡片、數位錢包與數位貨幣的交會與整合將成重要主軸，關鍵在於能否讓使用者跨平台、跨幣別、跨境順暢地使用、移轉與管理資金。

在落地路徑上，Visa點名Scan to Pay等解決方案，並提到發卡機構與平台將持續升級基礎架構，導入雲端原生（Cloud-native）與API優先（API-first）系統，並攜手雲端金融交易平台Pismo（Visa於2024年完成收購）等夥伴，打造更整合、以數位體驗為核心的支付服務。

在Visa的藍圖中，2026年支付的「便利」不只是一鍵完成，而是讓AI代理、跨資產金流與多元支付工具都能在同一套信任機制下運作；也就是在更快之外，把「安全、可驗證、可互通」做成支付生態的共同底層。

