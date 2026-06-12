亞太棒球園區與學甲動保園區榮獲建築園冶獎 彰顯南市優質工程實力

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臺南市政府工務局代辦興建的「臺南亞太國際棒球訓練中心二期工程」及「學甲多功能動物保護教育園區」，雙雙榮獲今年度公共建築類建築園冶獎，展現臺南市公共工程在規劃設計、施工技術及空間營造上的卓越成果。

工務局表示，臺南亞太國際棒球訓練中心二期工程包含可容納2萬5,000席觀眾的成棒主球場、3,000席副球場及跨距達51公尺的無柱室內投打練習場，為全臺規模最大的複合式棒球訓練空間。工程自108年啟動設計施工，面對疫情及缺工挑戰，仍順利完成建設。整體規劃以「預鑄工法」、「高效排水系統」、「棒球與建築專業整合」及「場域與自然環境共融」為四大特色，大量採用工廠預製鋼構及預鑄混凝土構件，有效提升施工品質、安全性及工期穩定度。

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在專業場地設計方面，球場地下建置魚骨狀透水管系統，搭配高孔隙率清碎石及砂層結構，大幅提升排水效率，即使遭遇強降雨仍能迅速恢復場地使用。施工期間並定期邀請棒球專家進行現場檢視，確保各項設施符合專業賽事及訓練需求。此外，園區串聯臺灣歷史博物館與忘憂湖景觀，將運動設施與自然環境、人文地景結合，塑造兼具功能與美學的城市新地標。

另一獲獎工程學甲多功能動物保護教育園區，則以動物福利與生命教育為核心理念進行規劃。工務局於設計階段即邀請熟悉動物習性的獸醫師共同參與審查，並參考各地收容設施經驗，打造兼具收容、教育及互動功能的創新園區。

園區入口設置寵物造型花園，主體建築教育館以柔和曲線勾勒外觀，融入犬貓意象與愛心概念，兼具藝術美感與教育意涵。空間配置上規劃「犬貓入園」、「例行維管」及「民眾認養」三大獨立動線，有效降低干擾，提升動物照護品質與認養環境。戶外連接廊道則取材自濕地候鳥停棲景象，營造人與自然共融的友善空間。

此外，4棟收容館採有機建築的配置設計，可降低沿海強風影響及動物間相互干擾，並擴大綠地活動空間；館舍重視通風採光與環境衛生，排水設施採不鏽鋼材質設計，有助維持收容環境清潔與動物健康，展現以動物需求為本的建築思維。

工務局表示，兩項工程分別代表運動設施與動物保護領域的重要建設成果，獲得建築園冶獎的肯定，不僅彰顯臺南市公共工程品質與設計水準，更展現兼顧專業機能、環境共融與人本關懷的建設理念。

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