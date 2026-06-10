亞太棒球場掌摑工讀生.飆粗口 房仲一審判3月

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台南亞太國際棒球場今年3月底發生球迷掌摑工讀生事件，引發社會關注。近日法院一審判決出爐，依傷害罪判處涉案男子有期徒刑3月，得易科罰金，全案仍可上訴。

回顧案發經過，當時一名從事房地產仲介工作的男子因站在球場走道，遭中職工讀生上前勸導返回座位。未料男子不僅拒絕配合，還突然揮手掌摑工讀生，並飆罵髒話，相關畫面曝光後引發外界譁然。檢警偵辦後，依傷害罪將房仲起訴。

事件爆出之後，房仲惡劣行為引發網友不滿，身分遭到肉搜，還被發現前科累累，過去10年有多起刑事案底，且他只要和人發生行車糾紛，就會大罵三字經、動手狂毆，還專打頭部。

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台南地院審理時認為，男子坦承犯行，且曾表達調解意願，但因告訴人無意願調解，雙方未能達成和解及賠償。法官另考量其過去有暴力犯罪前科，目前正接受心理諮商，並負有扶養兩名未成年子女責任等情況，最終依傷害罪判處有期徒刑3月，得易科罰金，全案仍可上訴。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※拒絕暴力 請撥打110

※未經判決確定者，應推定為無罪

台南／梁子玥 責任編輯／陳俊宇

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