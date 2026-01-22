亞太棒球訓練中心將設名人堂

市長黃偉哲（右）與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋（左）代表簽署合作備忘錄，攜手推動棒球文化傳承。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

台南市政府與台灣棒球名人堂協會二十二日於永華市政中心簽署合作備忘錄，由市長黃偉哲與台灣棒球名人堂協會理事長林華韋代表簽署，未來將在亞太棒球訓練中心設立棒球名人堂，推動棒球文化傳承。

黃偉哲表示，棒球是台灣國球，台南市作為台灣棒球文化的發源地之一，長期以來在基層選手培育、場地建設及棒球文化推廣等投入多元資源，培養無數優秀選手，也形塑出深具代表性的棒球城市形象。

黃偉哲說，二０二六ＷＢＣ世界棒球經典賽即將開打，台南市政府與台灣棒球名人堂協會簽訂合作備忘錄，公私部門攜手合作深具意義，共同為棒球文化保存與推廣邁出關鍵一步，未來將在亞太棒球訓練中心設立棒球名人堂，共同榮耀台灣棒球歷史。

林華韋指出，台南市不僅重視棒球訓練與競技，更珍視棒球的記憶與文化保存，期盼在亞太棒球訓練中心設立具代表性的保存空間，讓棒球不只是競技運動，成為連結城市記憶與世代情感的重要文化資產。