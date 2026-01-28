亞太海事展重返新加坡 3/25-27舉行

根據英國航運相關網站引述，亞洲具指標性的海事產業展會「亞太海事展（Asia Pacific Maritime，APM）」將於二○二六年三月二十五日至二十七日，重返新加坡濱海灣金沙會展中心，舉辦第十九屆展會。本屆展會以「船舶的未來，明日的解決方案（Future of Vessels, Solutions for Tomorrow）」為主題，集結全球航運與造船產業領袖，深入探討新世代能源技術與創新如何驅動海事產業未來發展。

隨著減碳目標日益嚴格、數位創新持續加速，全球海事業正邁入關鍵能源轉型階段。能源已成為推動航運減碳核心動力，涵蓋新造船規格、燃料策略、營運優化，及支撐其發展的資本與合約架構。

廣告 廣告

在此趨勢帶動下，APM二○二六將由新加坡海事及港務管理局（Maritimeand Port Authority of Singapore，MPA）首席執行長Ang Wee Keong擔任貴賓並致歡迎詞。展會展覽區已全數賣完，預計將有超過七百家參展商進駐，橫跨六大展館、設置十八個國家與主題館，重點展示替代燃料、電動與混合動力技術、風力輔助推進，及各類推動航運減碳解決方案。

在會議方面，主辦單位預計邀請近一百位國際講者，議題涵蓋未來燃料與零排放船舶、次世代造船與改裝維修、電動與混合動力系統、未來船隊的金融與保險風險、海事資安，及智慧與自主船舶等關鍵領域。

全球大型工業設備製造商Weichai表示，APM一直是亞洲規模最大的海事交流平台，自公司在新加坡設點以來，對其區域業務成長扮演關鍵角色。他指出，二○二六年將是該公司第十次參與APM。

Weichai說明，旗下合作夥伴Pinnacle Marine（新加坡）之「President 100」船舶，近期已完成為期一千小時海試，該船由Prestige Ocean Pte Ltd營運，是全球首艘完全以百分之百可再生原料生質柴油、並搭載Weichai B100引擎的船舶。此一里程碑將於APM展會期間，與南洋理工大學海事能源與永續發展卓越中心及中國船級社新加坡分社共同舉行測試認證儀式。