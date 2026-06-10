亞太球場工讀生遭掌摑「身心受創拒賠償」 惡房仲一審判刑3月

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蔣男球場動粗，一審遭判3月。原始出處Threads@huhu_artnhandmade



台南亞太國際棒球場，3月29日晚間爆發球迷動粗事件，一名觀賽民眾蔣姓男子（49歲）因不滿離場動線引導，竟與蔡姓工讀生（20歲）發生口角，蔣男辱罵後掌摑對方，害蔡男受傷，至今接受心理治療，並拒絕蔣男賠償和解。台南地院依照依傷害罪判蔣男3月徒刑，得易科罰金。可上訴。

檢方查出，原本從事房仲業的49歲蔣姓男子，今年3月29日晚間7點半許，在台南市安南區的亞太棒球場成棒主球場3樓3壘側電梯前公開場所，細故與蔡姓工讀生發生糾紛，蔣心生不滿、基於傷害及強暴公然侮辱的犯意，向蔡生謾罵說：「你是在靠北喔（台語）」等語，同時以右手大力揮打蔡生左臉頰1下，致蔡生受有左臉挫傷併頭暈及左口腔黏膜擦傷等傷害，當場在多人見聞下，損害蔡生名譽。

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事後影片在網路發酵，不少網友找出蔣男任職的房仲公司，蔣男任職的房仲公司也火速發聲明切割，將其解聘，丟了工作。

另外，網友也挖出蔣男情緒管控的黑歷史，包括蔣男騎車違規在先，險些釀車禍，遭對方罵了三字經後轉頭跟車怒嗆，甚至出拳毆對方頭部；又曾因超車時被另名騎士按喇叭，先將女兒載到學校後，返回原路口找到當事人向頭部、臉部攻擊，兩案各被判刑拘役25日、4月有期徒刑。

台南地院判決表示，蔣男欠缺自我情緒管理能力，被告態度乖張、行為暴戾，其行為已影響在場不特定民眾對於社會治安與法和平性的信賴，所為甚值非難，惟念及被告坦承犯行、請求與蔡生調解，因蔡生不願意調解致未能賠償對方；考量被告有暴力犯罪前科、犯案情節（蔡生傷勢）與身心狀況（目前接受心理諮商中，有相關付費單據）等一切情狀，判處3月徒刑、得易科罰金，以資警懲；還可上訴。

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