亞太球場掌摑工讀生！房仲男請求調解被拒 遭判有期徒刑3月

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49歲蔣姓男球迷在球場動手打20歲蔡姓工讀生巴掌，遭台南地院判有期徒刑3月。（圖／翻攝自Threads／@huhu_artnhandmade）

台南亞太國際棒球訓練中心球場3月29日發生一起暴力事件，一名49歲蔣姓男房仲疑不滿賽後散場的人流管制，公然掌摑20歲的蔡姓工讀生，造成他嘴角流血、耳朵一度聽不見，引起各界批評。案經台南地院審理，蔣男依犯傷害罪遭判有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

判決書指出，蔣男於3月29日晚間7時30分許，在亞太棒球場成棒主球場3樓3壘側電梯前，辱罵蔡姓工讀生「你是在靠X喔」等語，同時以右手賞對方巴掌，導致蔡姓工讀生左臉挫傷、頭暈及左口腔黏膜擦傷。案經台南警三分局移送偵辦，台南地檢署5月4日偵結，依傷害罪及公然侮辱罪對蔣男起訴。

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案經台南地院審理，法官審酌，蔣男的行為顯然欠缺自我情緒管理能力，且態度乖張、行為暴戾，已影響在場不特定民眾對於社會治安與法和平性之信賴，考量到蔣男坦承犯行，請求與蔡姓工讀生調解，但蔡姓工讀生不願意調解，因此未能賠償，兼衡蔣男曾有暴力犯罪前科、犯罪動機、家庭狀況、身心狀況等，依傷害罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

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