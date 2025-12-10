亞太第一！Oen 應援科技導入 Visa Click to Pay 、線上結帳效率增50%

Oen 應援科技導入 Visa Click to Pay 功能。資料照



台灣首家公眾科技新創 Oen 應援科技今天宣布全平台正式導入 Visa Click to Pay 功能，成為亞太區首間上線 Click to Pay 的金流服務平台。支持者在透過應援科技平台建置的活動頁面付款時將可免輸入卡號、結合生物辨識完成驗證，整體結帳效率最高可提升約 50%。

Oen 應援科技透過與 Visa 合作，引入國際級資安機制，讓中小型組織與活動主辦方不只能為支持者提供更流暢且安全的線上支付體驗，更能在每一次安全付款的基礎上穩定累積信任，為長期經營應援經濟打下基礎。

「結帳體驗」已成為當今全球線上支付領域影響成功率的關鍵，根據 Baymard Institute《50 Cart Abandonment Rate Statistics 》的報告顯示，全球線上購物車的平均放棄率高達 70.22%，其中有近一半的消費者是因結帳流程過於繁瑣、支付方式選擇不足，或是不信任網站儲存信用卡資訊而選擇放棄。

Oen 應援科技宣布全平台導入 Visa Click to Pay 功能，讓使用者只需一鍵即可帶入卡片資訊，並支援 FIDO 通行密錀（Passkey），同時結合 Visa 代碼化（Tokenization）技術保障持卡人敏感的信用卡卡號及交易資訊。Oen 應援科技已完成相關技術串接，現有合作單位無須額外開發或改版程式，即可依需求逐步啟用此功能，最佳化現有活動的線上結帳體驗。

Oen 應援科技共同創辦人暨執行長蕭新晟表示，Oen 應援科技這次與 Visa 合作導入 Click to Pay，讓使用者一鍵就能完成付款，並且導入 FIDO 交易驗證跳脫傳統簡訊驗證的不穩定性，對應援科技而言，它不只是多了一個金流選項，而是讓各類型的應援活動，都能擁有與大型電商相同級別的安全與流暢結帳體驗，讓每一次點擊都能被看見、被承接，成為長期應援關係的起點。

台灣 Visa 總經理黃慧琴表示，隨著線上消費與行動支付普及，消費者對結帳體驗的期待，已經從『能刷卡』走向『要簡單、要快速、也要安全』。Visa Click to Pay 不僅精簡輸入步驟、優化線上流程，更能提升交易授權成功率，幫助商戶在提供流暢支付體驗的同時，強化顧客黏著度與成長動能。

