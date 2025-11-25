亞太自由婦女協會參加國際自由聯盟 共同召開婦女權益討論會 紀念WPS議程25週年

亞太自由婦女協會APLW代表參加國際自由聯盟第209屆執行委員會會議。 圖：亞太自由婦女協會（APLW）提供

[Newtalk新聞] 亞太自由婦女協會（APLW）創會理事吳惠芳，日前出席在荷蘭海牙舉行的第209屆國際自由聯盟(Liberal International)執行委員會，是國際非營利婦女組織唯一的台灣代表與會，APLW並號召相關團體共同召開婦女權益討論會，以紀念「婦女、和平與安全」（WPS）議程通過 25 週年。

國際自由婦女聯盟INLW(International Network of Liberal Women)亞太地區副主席吳惠芳(Josephine Wu Vuylsteke)，全程參與第209屆國際自由聯盟(Liberal International)執行委員會。為期3天的會議共匯集了來自全球橫跨歐洲、非洲、美洲、亞洲共計48個國家、近170位自由主義政黨代表及民主倡議人士共同與會。

本屆執行委員會(ExCom)會議中，國際自由女性聯盟號召國際自由青年聯盟(IFLRY)、自由網絡(AHLN, Al Hurriya Liberal Network）及自由國際人權委員會共同召開有關婦女權益的專題討論會，旨在紀念「婦女、和平與安全」（WPS）議程通過 25 週年。

亞太自由婦女協會指出，會議提供了一個平台，回顧在推動此一議程方面取得的進展、面臨的挑戰，以及自由主義行動者在促進性別平等和青年參與和平與安全事務中不斷演變的角色。自聯合國安全理事會第 1325 號決議通過以來，WPS 議程首次確認了婦女在預防衝突、建設和平以及促進包容性治理中所發揮的重要作用。

亞太自由婦女協會表示，25年後的今日，全球局勢因新的衝突、數位不安全、氣候威脅以及公民空間的縮減而發生巨大變化。在此背景下，自由主義組織重申：平等、人權與包容性治理仍是實現和平的基本原則。透過主題發言、全球專家的影片分享，以及互動式「世界咖啡屋」對話，參與者從不同區域與世代的視角，探討了婦女與青年在和平建設與政治領導中的角色，共同制定了具體而可行的建議，提交予自由國際人權委員會，以推動 WPS 議程在全球自由派網絡中的進一步落實。

范雲立委去年代表民進黨擔任國際自由聯盟參加、擔任執行副主席，今年再度與會，並協同沈伯洋立委參加多場重要論壇。范雲表示，去年會議在超過50國代表的共同努力下，LI通過今日世界決議文(World Today Resolution)，譴責中國曲解聯大2758號決議文，此一國際法理上的肯認對台灣至關重要，總統賴清德也特別請她向各國自由派夥伴表達最深的感謝。

現場代表全面支持由民進黨國際事務部提出的「反制跨國鎮壓」緊急決議，范雲在會中訴求聯盟聲援沈伯洋立委，通過「反制跨國鎮壓」緊急決議，不僅於會議首日即獲得全面支持、無異議通過，更有會員國代表主動提案將決議案名稱由「跨國鎮壓」修正為「中華人民共和國對台灣人民的跨國鎮壓」，直接點名中國對台灣的威脅。此一修正充分顯示有越來越多國家願挺身而出，反制中國對台灣的不義壓迫，也彰顯了「台灣並非獨自面對，而是有來自全球自由派政黨的支持。」

范雲指出，台灣是個長期處在「常態性危機與不安全感政治」中的國家，長期面對中國的威權擴張，尤其在中共領導人習近平上任後，中國對台威脅不斷升級，從軍事威脅、灰色地帶施壓、經濟脅迫到網路攻擊與滲透。然而，台灣人民始終未曾退縮，正因如此，鍛造出強大的韌性。她強調，面對「常態性危機政治」，台灣經驗早已給出答案：降低對威權國家的依賴、深化民主韌性、強化國防與全社會防衛能力。唯有全球自由派團結一致，才能讓自由不僅延續，更能勝利。

台灣的另一項決議案「捍衛民主與全球秩序：支持台灣的民主韌性與國際參與」，則譴責中國在國際體系中持續打壓台灣、透過軍事與政治脅迫片面改變現狀。決議肯定台灣在全球對抗威權主義中扮演關鍵角色，並引用賴清德總統所言「和平靠實力，實力靠韌性」，重申台海穩定是印太及全球繁榮的基石，同時批評中國曲解「聯合國大會2758號決議」，呼籲各國政府重視台海安全與穩定，並積極支持台灣的國際參與與民主韌性。

國際自由婦女聯盟與其亞太區域總部-亞太自由婦女協會，同為LI國際自由聯盟成員，APLW強調，聯盟與協會長期以來不僅秉持倡議兩性平權，保障婦女權益，更是擁護民主價值、人權和自由派的團結重要力量之一，長期堅定支持台灣與台灣站在一起，為鞏固自由民主的韌性持續奮鬥。

