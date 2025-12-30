亞太董事會集體請辭 無單位承接只能標售

▲針對亞太學校財團法人董事暨監察人全體總辭抗議案，教育部已多次洽詢中央機關及地方政府承接校地，惟無機關有意承接，透過公開標售無圖利特定人之可能。。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 熄燈超過六年的苗栗亞太創意技術學院，日前由地方法院核准清算人就任，正式進入清算程序；然而，校方董事會主張校產應順利「歸公」，但教育部身為主管機關不僅未全力協助，更以「無實質進展」為由拒絕撥補必要經費，以此施壓強迫校產「公開標售」。教育部回應，亞太債務持續累積，但詢問政府機關後都沒有單位有意承接，因此透過公開標售，故無圖利特定人之可能。

亞太創意技術學院107學年度停招；108年遭教育部勒令停辦，111年董事會決議依《私立高級中等以上學校退場條例》及《私立學校法》解散學校，同年7月獲教育部核定解散，由苗栗地方法院核准清算人就任，正式進入清算程序。

然而，亞太學校財團法人董事長林永頌等人，因不滿教育部「放生」態度，任由原經營者擺爛近三年，導致多名教師無薪可領、資遣無門。同時在清算階段頻遭阻礙，批評教育部技職司頻頻阻礙對校地有意願的單位，導致校產只得公開標售，擔憂會讓董事會蒙受「校產歸公不力」的遺憾，甚至被質疑「圖利財團」，因此決定集體請辭、捍衛清廉。

教育部表示，亞太學校財團法人所設亞太創意技術學院，因財務狀況不佳，111年核定解散，清算作業迄今已逾3年仍未能完成，因其有逾8,000萬元債務、無自有資金。加上因未能完成清算程序，債務持續累積，須由私立高級中等以上學校退場基金持續墊付，含清償教職員薪資、發放教職員退休慰助金及公保超額年金，以及目前所需校園維護、留守人員人事等。

考量私立學校停辦時多有負債，需清償債務、處分校產才可完成清算作業，因此教育部在學校退場時，協助函詢中央機關、學校所在地方政府是否有承接意願；若有則由行政院召開跨部會會議確認歸屬。但亞太校地部分面積有私人產權爭議，加上面積小、順向坡等先天條件不好，多次媒合未果，因此只能處分校產；清償債務後將剩餘款項歸公。

以價值超過1億元標的為例，須由法人先行委託3間專業團隊就處分標的進行鑑價，並將鑑價報告函報教育部，由教育部核定處分價金之底價，並要求法人採公開標售方式，以價高者得標，故無圖利特定人之可能。

目前6所退場大專校院（9校區）有承接機關，並陸續辦理價購及承接作業。如：中州科技大學由內政部承接後辦理民防訓練中心、大同技術學院太保校區由嘉義縣政府承接並規劃研發中心及教學使用、永達技術學院仁武校區由經濟部產業園區管理局承接並設置科技產業園區，另有東方設計大學由國立高雄科技大學承接，設置產學合作園區。

教育部表示，亞太學校長久閒置成為治安死角，在併同考量公共安全現況下，僅能透過處分校產，並將清償債務後的價金捐贈政府機關等單位，以完成法人清算程序及校產歸公，實務上完成清算之唯一途徑。同時，教育部目前尚未接獲清算人正式提交的請辭文件，倘收到相關文件，將儘速依規定，向法院聲請重新選任清算人，完成清算。

