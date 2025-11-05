亞太衛星產業聯盟 APSCC年會在臺首辦

臺灣產業技術能力，受到國際關注與重視。由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC（Asia-Pacific Space Community Council）第二十六屆年會首度移師在臺召開，於四日至六日在臺北萬豪酒店舉行。

本屆年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KTSAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等二十五國、一五○家國際衛星企業，五百位技術專家代表齊聚，與我國台揚、稜研、中華電信、攸泰、創未來、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。

廣告 廣告

本次活動前，APSCC理事會特別安排拜會經濟部，由產業發展署陳佩利副署長與Terry Bleakley主席等代表會晤，雙方就臺灣衛星通訊產業發展與國際供應鏈合作機會進行交流，APSCC對於臺灣半導體、ICT產業發展能量印象深刻，並表達未來臺灣在發展次世代通訊科技，有機會雙邊可多進行交流，探索可能的合作機會。

Terry Bleakley主席於年會開幕致詞表示，臺灣產業以前瞻、創新設計製造能量聞名全球，與APSCC提倡整合國際衛星、太空產業供應鏈策略發展軸線上，具有高度互補性，佔有不可或缺的國際重要夥伴角色，未來衛星產業生態圈勢將與臺灣供應鏈緊密結合。

本次年會經濟部除受邀專題演說、產業議題論壇外，包括攸泰、稜研、創未來、川升、工研院、臺灣羅德史瓦茲、中央大學在內等產、學、研單位，透過現場展示攤位，向所有APSCC會員展現星／空／地衛星通訊技術整合實力。