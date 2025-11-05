亞太衛星產業聯盟 APSCC年會在臺首辦
臺灣產業技術能力，受到國際關注與重視。由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC（Asia-Pacific Space Community Council）第二十六屆年會首度移師在臺召開，於四日至六日在臺北萬豪酒店舉行。
本屆年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KTSAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等二十五國、一五○家國際衛星企業，五百位技術專家代表齊聚，與我國台揚、稜研、中華電信、攸泰、創未來、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。
本次活動前，APSCC理事會特別安排拜會經濟部，由產業發展署陳佩利副署長與Terry Bleakley主席等代表會晤，雙方就臺灣衛星通訊產業發展與國際供應鏈合作機會進行交流，APSCC對於臺灣半導體、ICT產業發展能量印象深刻，並表達未來臺灣在發展次世代通訊科技，有機會雙邊可多進行交流，探索可能的合作機會。
Terry Bleakley主席於年會開幕致詞表示，臺灣產業以前瞻、創新設計製造能量聞名全球，與APSCC提倡整合國際衛星、太空產業供應鏈策略發展軸線上，具有高度互補性，佔有不可或缺的國際重要夥伴角色，未來衛星產業生態圈勢將與臺灣供應鏈緊密結合。
本次年會經濟部除受邀專題演說、產業議題論壇外，包括攸泰、稜研、創未來、川升、工研院、臺灣羅德史瓦茲、中央大學在內等產、學、研單位，透過現場展示攤位，向所有APSCC會員展現星／空／地衛星通訊技術整合實力。
其他人也在看
黑洞太猛！吞恆星引爆閃焰亮度飆太陽10兆倍
[NOWnews今日新聞]科學家觀測到有史以來最亮的黑洞閃焰，亮度峰值達到太陽的10兆倍，據信這是由於黑洞吞噬了一顆靠近它的大恆星所引起的，這個黑洞的質量約為太陽的3億倍，遠在距離地球100億光年之外...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
就怕「1500萬實習生丟江山」？ 台肥董座案吳音寧確定出局
台肥公司上週五宣布，由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表。由於農業部法人董事占過半台肥董事席次，所以吳音寧也被視為將接任台肥董座，引發輿論延燒，不過，台肥今早（4日）召開董事會，會上正式推舉台肥總經理張滄郎擔任董事長。中天新聞網 ・ 1 天前
衛星商機 台廠四家發展一次看！
由全球衛星營運商、製造商、運載火箭發射服務商組成，亞洲最具影響力的衛星產業聯盟亞太太空社群理事會APSCC (Asia-Pacific Space Community Council)，11月4日首度移師來台，在台北萬豪酒店舉行為期三天的第26屆年會。此次年會包括Eutelsat、SES、Iridium、ViaSAT、JSAT、KT SAT、Thiacom等歐、美、日、韓、泰國衛星營運商、衛星設備製造商Hughes、運載火箭發射服務商Arianespace在內等25國、150家國際衛星企業，500位技術專家代表齊聚，與我國攸泰、台揚、稜研、創未來、中華電信、資策會等業者，共同洽商新一代高、中、低軌多維度衛星通訊、星地融合網路、地球觀測、AI提升衛星網路效能等新興技術，未來在亞太地區產業生態圈合作發展走向。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
原定今回地球！中國官方證實「載人太空船遭撞」 返航延後
原定今回地球！中國官方證實「載人太空船遭撞」 返航延後EBC東森新聞 ・ 7 小時前
淘寶、拼多多落地納管？ 經長龔明鑫：我們不會讓它營運
行政院長卓榮泰日前要求淘寶、拼多多等境外電商限期落地，否則就要下架。經濟部長龔明鑫今日出席立院質詢表示，「我們不會讓它營運」、「不會讓它合法在台灣」，他強調，淘寶不能在台灣經營前台。經濟部也補充，並未核准淘寶在台經營電子商務平台，因此依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 12 小時前
酸台肥暴力操作擋吳音寧！王鴻薇要他負責
[NOWnews今日新聞]台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
吳音寧無緣董座台肥止跌 公司治理紅線再掀爭議/台積電平高後翻黑 法人賣壓出籠台股重挫218點/千億採購案點火 雷虎龍德同享政策風口｜Yahoo財經掃描
美股周一漲多跌少，AI題材持續發威。亞馬遜宣布與OpenAI簽下380億美元雲端合作協議，推動亞馬遜股價跳漲4%創歷史新高，也帶動輝達上漲2.17%。費半指數勁揚0.59%，那斯達克指數漲0.46%，標普500指數漲0.17%，僅道瓊工業指數下跌0.48%，主要受到美國政府停擺導致經濟數據真空、聯準會(Fed)政策前景不明影響。微軟與雲端新創Lambda簽下數十億美元AI協議，股價卻沒受到激勵；AI供應鏈動能仍強勢，台積電ADR同步小漲0.4%，支撐市場信心。 亞股方面全面回落，日股大跌1.74%，韓股亦跌逾百點，下挫2.37%，港股與上證指數亦收跌，資金明顯轉趨觀望。 台股今（4）日開高走低，盤中在台積電(2330)一度攻上1525元平歷史高價帶動下，指數最高觸28,554點創新高，但終場仍下挫218.03點，收28,116.56點，成交量放大至5862.98億元。權值股台積電翻黑收1505元、鴻海(2317)收最低244元，雙王壓盤使大盤跌破5日線。電子股、AI與記憶體族群同步修正，神達(3706)跌停、南亞科(2408)回檔4%；反觀中工(2515)因寶佳入股爭奪經營權傳聞而股價強勢，中石化(1314)衝出漲停，成為盤面少數亮點。整體來看，市場資金轉趨保守，高檔震盪下指數短線整理，但政策概念股與主動式ETF成交仍熱，盤勢仍具韌性。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
獨家／全力衝刺先進製程 台積電成熟製程將逐漸轉交世界先進
晶圓代工龍頭台積電全力攻先進製程和先進封裝，業界傳出，台積電將逐步把部分40-90奈米訂單外包給子公司世界先進，除了宣布竹科6吋晶圓二廠停產、2年內逐步退出氮化鎵（GaN）代工業務，先前已經將部分機器設備出售給世界先進與恩智浦（NXP）在新加坡成立的合資公司VSMC，台積電將資源重點轉向毛利更高業務的方向已定。鏡報 ・ 1 天前
28K防線法人：跌破就是買點
漲多成台股最大利空，再加上營收、財報不確定性浮現，拖累行情腳步，4日盤中雖再見歷史新高28,554點大漲220點及28檔千金股重聚首，但均成曇花一現，終場下跌218點收28,116點跌破5日線，使得本周下半場的台股陷入28,000保衛戰，盤中高低點擴大到520點、震幅1.84％為10月16日以來最大，成交值達6,042億元，不過法人認為，跌破就是買點。工商時報 ・ 17 小時前
台股收跌399點！十大權值股4檔翻紅 鴻海、聯發科漲逾1%最狂
台股今（5）日受到美股回檔拖累、賣壓全面湧現，盤中一度重挫743點，終場跌勢收斂到399.5點、以27717.06點作收。十大權值股中，有4檔順利翻紅，包括鴻海（2317）、聯發科（2454）漲逾1%，廣達（2382）、中華電（2412）小漲0.7％左右；台積電（2330）則下跌45元、收在1460元，跌幅達2.99％。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
超大質量黑洞吞噬恆星 釋放創紀錄能量閃光
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）科學家近日觀測到超大質量黑洞歷來能量最強的閃光，這現象似乎是因為一顆巨大的恆星偏離原軌道，過於接近黑洞，被撕裂吞噬所引發。中央社 ・ 5 小時前
收盤／台股創高後拉回重挫218點 櫃買殺近2%中小型股慘綠一片！
美股主指在11月的第一個交易日漲跌互現，道瓊收跌226點，輝達等大型科技股再度領漲，亞馬遜創歷史新高，標普500、那斯達克與費城半導體指數續收紅。不過，美股的科技榮景未能延續至今(4)日台股，台股盤中一度創高28554新高點，投資人逢高獲利了結、賣壓傾巢而出，拖累大盤終場重挫218.03點，以28,116.56點作收，跌幅0.77%，成交金額5848.92億元。代表中小型股的櫃買指數更慘，下跌1.76%，收在261.00點，成交金額1401.85億元，失守短期均線。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭太空碎片撞擊 大陸「神舟二十號」太空船延後返回地球
原定今（5）日返回地球的大陸神舟二十號載人飛船，遇到突發狀況。據大陸「中國載人航天工程辦公室」通報指出，神舟二十號疑似遭到太空微小碎片撞擊，目前正在進行影響分析與風險評估，為確保太空人安全與任務順利，中廣新聞網 ・ 8 小時前
台肥董事會全票選出張滄郎接董事長、吳音寧沒出席
[Newtalk新聞] 台灣肥料公司原本內定前北農總經理吳音寧接任董事長，不過，外界反彈聲音甚大。昨晚臨時發布由總經理張滄郎接任董事，並於今(4)日董事會全票選出張為董事長。而吳音寧今日沒有出席董事會，選擇在臉書發文稱，「政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」 台灣肥料公司於10月31日晚間公告，大股東農業部改派法人董事代表人，原代表人李孫榮改派為行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，自10月31日生效。外界推定，吳音寧將接任董事長，原任董事長李孫榮則提前卸任，人事布局引發外界質疑。吳音寧則透過臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。 不過，台肥昨天深夜9點多公告台肥法人董事代表人異動暨董事變動，其中台肥總經理張滄郎接法人董事，吳音寧董事長任命似乎生變。行政院長卓榮泰今日上午受訪表示，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會。董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。 台肥公司也於今日召開董事會，通過由總經理張滄郎接任董事長，新頭殼 ・ 1 天前
〈美股盤後〉華爾街CEO齊聲示警 費半暴跌超4% Palantir崩近8%
投資人憂心 AI 相關企業估值過高，在消化最新一波財報之際，又接連收到多位大型企業執行長的警告，拋售潮加劇，美股主指週二 (4 日) 全面淪陷。鉅亨網 ・ 16 小時前
事業第二春！泰山前董座 創立貓寵品牌
看好寵物市場商機與日俱增，加上個人愛貓、養貓，前泰山董事長詹岳霖在退出泰山經營後，開創事業第二春，3日宣布與水產供應商隆順漁業旗下順億合資創立「愛貓一生」，於屏東農業科技園區斥資超過3億元設廠，總計三條生產線，目前先開一條生產線，一年目標3億元，未來三產線全開可達4倍產能。工商時報 ・ 1 天前
熱門股／台積電再上高峰 造王者1+14檔一次看
台股3日上漲101.24點，漲幅0.36%，指數終場收在28334.59點，成交金額5632.38億元。保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷指出，APEC川習會落幕、雲端服務供應商財報季後凸顯AI需求延續強勁、台股10月大漲逾2400點，以及歷年11月台股上漲機率近9成等利多因子，可望帶動台股持續上演多頭行情，但因為短線漲幅已大，須留意短線修正的可能，建議挑選績優、具業績題材之權值股。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前