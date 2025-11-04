亞太衛星通訊理事會登場 攸泰推整合式關鍵任務衛星解決方案搶攻商機

簡民智希望藉由亞太通訊衛星理事會在台舉辦的機會爭取商機。

亞太衛星通訊理事會（APSCC）年會在台北隆重開幕，這是台灣首度舉辦此年地國際盛會，也是亞太通訊衛星理事會31年首度來台。此次年會主題「新工具帶來新規則」匯聚來自全球超過20國的衛星與太空產業領袖、政策決策者和研究機構代表，聚焦低軌衛星商轉、AI通訊整合與產業合作新模式。

攸泰董事長簡民智表示，亞太衛星通訊理事會今年第一次在台灣舉辦，台灣過去在太空和衛星領域的能見度很低，藉由這次的曝光，希望媒合台灣政府企業與國際之間更多的合作機會。

攸泰作為地主會員國申辦APSCC來台主辦，不僅領銜首日主題演講，更以整合式關鍵任務衛星解決方案吸引國際關注。從AI驅動的通訊創新，到跨部會推動的產研鏈結，攸泰以行動展現台灣由製造走向應用、由地面邁向軌道的決心。APSCC主席Terry Bleakley指出，台灣具備少數兼具ICT、製造與通訊整合能量的基地，攸泰正是推動太空產業國際化的重要橋樑。

攸泰長期深耕AI衛星融合應用，推動從防災、智慧交通、偏鄉通訊到海洋安全等場域的解決方案落地。台灣政府同步推進衛星資料平台化與低軌衛星產業化，協助產業鏈朝應用整合邁進。這場轉型一位台灣正由傳統製造強項升級為系統整合與應用輸出國，並以衛星技術帶動數位韌性與產業新成長。

作為APSCC地主會員，攸泰率領17位國際衛星公司高層組成的APSCC董事會成員拜會經濟部產業發展數與數位發展部數闡署，展開洽談，討論焦點包括台灣太空產業的中長期布局、國際合作框架、投資環境與產業推動政策。

